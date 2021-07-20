快訊／北市726解封？　柯文哲曝新建議「不是1、2、3就不管了」

記者袁茵／台北報導

三級警戒延長至7月26日，不過指揮中心日前宣布，13日起進行「微解封」；面對微解封滿一週，且26日有望解封，有無可能導致疫情復發？台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，不要說微解封與降級，正確說法是逐步放鬆管制，不可能是1、2、3全部都不管了。

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對健身房、電影院陸續傳確診、7月26日有望降級、高端疫苗拿到EUA、東京奧運中華代表隊選手被分配經濟艙等問題做回應。

被問到關於微解封滿一週，是否擔心讓疫情重新升溫？倘若7月26日真的解封，是否很快就會爆發？柯文哲回應，要決定一個政策，第一步是參考其他國家，關於解封問題可看看東京、首爾、荷蘭、新加坡例子，如果說哪一天解封，結果大家當天就把口罩全拿掉，上KTV、群聚飲食，「會發生什麼事？答案是全部都⋯一兩個星期整個爆發。」

柯文哲指出，現在開始不要說微解封、降級，正確說法是「逐步放鬆管制」，按照疫情狀況並隨時監控確診案例與疫調情形，同時若疫情可控制，就慢慢每天公佈一些放鬆管制，例如圖書館、公園遊戲器材等，一步步放開，「逐步放開好處就是，萬一風吹草動有問題，比較好知道說是哪個地方出問題，要停也比較容易。」

柯文哲認為，目前整個要解封，「不可能是1、2、3全部都不管，這個從荷蘭和英國案例看起來，我覺得這是不好的！」所以應該是逐步放鬆管制措施，按照疫情可以再慢慢放鬆。

另外關於外界質疑北市最大隱憂是地下街，柯文哲說，要預測未來先看過去，過去這兩個月一個獅子王就頭痛，所以沒有哪個地方是危險的，應該說「每個地方都可能危險」，小心謹慎按照科學方法做就好。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

