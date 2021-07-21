何時發券振興經濟？蘇貞昌：等疫情穩定、可以出來活動的時候

▲行政院長蘇貞昌視察基隆市過港路汰換管線工程並回應時事。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內隨著疫苗施打率提高，有望在近期解除三級警戒。針對發放新的消費券議題，行政院長蘇貞昌21日受訪時也透露，政府會想盡辦法等疫情穩定、大家可以出來活動的時候，用各種方式給與最大力的幫忙，「去年三倍券的成功，讓我們更有經驗，我們一定會做更好的準備」。

針對未來是否會發三倍券、消費券或是普發現金？蘇貞昌表示，去年三倍券非常成功，也創造了千億以上的經濟效益，這次的疫情衝擊對於內需產業、企業、個人都有相當程度的損害，台灣經濟基本面非常好，GDP也在全世界名列前茅，但我們受到衝擊的企業包括餐飲、零售、百貨甚至於電影展演，政府會想盡辦法等疫情穩定、大家可以出來活動的時候，用各種方式給與最大力的幫忙。

「去年三倍券的成功，讓我們更有經驗。」蘇貞昌說，一定會做更好的準備，也請國人同胞遵守指揮中心的指引，還是請大家小心保護自己保護家人保護社會，才能早日恢復正常生活。

蘇貞昌也呼籲，等到可以恢復出門的時候，大家快快樂樂，也都給受衝擊產業捧場，政府也會給予支援，這樣又帶動一波經濟效應，這才是同國一命最最重要的地方。

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