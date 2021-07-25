▲台南市生局長許以霖指出，台南疫苗劑次涵蓋率24.86％，莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市莫德納疫苗目前剩餘情況？未來會不會有一定的數量要繳回中央？市府會不會為了避免疫苗運送造成減損，而向中央建議留在地方，針對特定對象注射或是開放預約部分，衛生局長許以霖指出，台南市已預約完沒有剩餘。

衛生局長許以霖表示，其實市府還在爭取下週撥莫德納疫苗來，有一些一到三類第二劑還沒施打的，因為24日打完之後市府手上剩1000餘劑而已，其實下周都已經預約完畢，第一類到第三類醫事人員，還有二、三類的第二劑，還有孕婦的第一劑跟第二劑，那市府現在是在爭取下周看中央是否還可以再補助一些針對於一到三類的第二劑莫德納疫苗，所以根本沒有繳回的空間，反而需要中央再多補點莫德納下來。

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增12例本土個案，台南無新增本土確診病例。自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打464724劑次，疫苗劑次涵蓋率24.86％。

COVID-19公費疫苗第2輪接種期間為7月16日至22日，第三輪接種作業於7月23日展開；24日單日共18805人接種，統計自7月16日至7月24日共116195人接種AZ疫苗。至7月24日台南市65歲以上長者接種率66.9%；50至64歲接種率28.38％；50歲以上接種率44.6％；18至49歲接種率15.3％；18歲以上接種率24.8％。

另外，有關調降疫情警戒標準至第二級，中央流行疫情指揮中心公告通案性原則如下：除飲食外，外出全程配戴口罩；確實執行實聯制登記措施；場域定期清消；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：（室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人），若超額則提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛生福利部規定處理。

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