1到3類打AZ可「混打第二劑」了！網再度鼻酸：我連第一劑都沒看到

▲很多人第一劑還沒打到，現在已經要開放混打第二劑了。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日上午宣布，疫苗順位1到3類中，第一劑接種AZ疫苗並間隔10周以上者，第二劑開放混打。消息曝光在PTT掀起熱烈討論，有些剛施打完兩劑的民眾現在百感交集，但最無奈的還是至今連第一劑都還沒打到的人。

原PO在PTT表示，1到3類開放第二劑混打，他對於這消息並不意外，但很好奇「剛打完兩劑AZ的在想什麼？」是否會後悔自己太早打完，沒享受到混打的更高效力？

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▲公布混打後引起一波民怨。（示意圖／記者李毓康攝）



許多網友哀怨，現在開放1到3類混打第二劑，代表還沒打疫苗的民眾又得要再等，應該先讓所有人都打第一劑，再接著依照接種順序施打第二劑，「莫德納根本不夠啊，第一劑都快沒了」、「X我連第一劑都還沒打到就開放」、「嘻嘻沒打第一劑的恭喜，一劑都打不到了」、「第一劑的鬼影子都沒看到」、「我的第一劑變成別人的第二劑了」。

指揮官陳時中25日宣布，專家同意將高端疫苗納入公費疫苗，也開放AZ混打BNT或是莫德納，不過時間必須間隔8周以上，這波先開放給1到3類的民眾混打，至於確切的疫苗數量、登記平台等都要再進一步規劃。至於民眾能不能自己選第二劑，陳時中回應，混打疫苗的平台複雜，原本並非設計成混打，所以現在要重新調整，「比較希望能夠在單一平台執行，因為現在打疫苗這件事非常急迫」，之後會報告混打預約流程。