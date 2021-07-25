「莫德納快過期是假議題」　高嘉瑜：不想打完還是無視人民需求？

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者黃巈禾／台北報導

指揮中心24日表示，7萬劑即將到期的莫德納疫苗，研擬在屆效前配發給尚未接種過疫苗的第7類造冊人員使用。對此，民進黨立委高嘉瑜抨擊，「莫德納打不完快過期絕對是假議題！」、「不是沒人要打，是想打的打不到！」

高嘉瑜25日在臉書表示，還有很多第9類只能打莫德納的人在排隊，苦等不到疫苗，還有很多市場攤商、第一線工作的人等不到疫苗、哺乳媽媽、第一線醫護家人、出國留學的學生，等著打、急著打疫苗的人這麽多，何況還是最搶手的莫德納，現在開放保證半夜排隊立刻秒殺打完。

高嘉瑜指出，說疫苗快過期，打不完是不想打完，還是無視人民的需求？「是何不食肉糜嗎？聽在想打的人耳裡真的格外刺耳、心痛、氣憤！你不打給我打！呼籲中央、地方別把疫苗當寶，捨不得讓人打，又放到過期，跟我家冷凍庫一樣，一堆過期食物，最後受害的是自己！」

有關7萬劑屆效莫德納疫苗，國內不少專家認為不該回收，應由地方政府繼續施打原本計劃接種對象，對此，陳時中25日在指揮中心記者會中表示，回收只是備案，避免疫苗放過期，已與地方政府再次確認剩餘莫德納疫苗貨量，地方政府保證會在效期內用於原本計劃中的對象，若打得完，中央就不會回收。