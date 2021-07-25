快訊／北市曝5確診足跡！2台鐵清潔工「感染源不明」　曾去家樂福北投店

▲北市確診者足跡，案15652為台鐵廁所清潔工。（圖／北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布，新增12例本土確診，其中以北市7例最多，其次為新北市5例。台北市政府25日下午未召開防疫記者會，由衛生局公布5例確診者足跡，其中有4人感染源待釐清。

台北市衛生局25日公布5例確診者足跡，案15642於7月23日確診，職業為家管，初判可能感染源待釐清，7月8日、14日及22日上午至士林市場（大東路側），7月20日上午至陽信銀行，個案曾到過的士林市場及陽信銀行已於7月23日通知清消。

北市衛生局指出，案15652於7月23日確診，初判可能感染源尚待釐清，為台鐵廁所清潔工，個案工作場域7月23日已完成清消，並請相關人員進行自我健康監測。案15644於7月23日確診，可能感染源待釐清，交通工具為捷運，已完成清消。

北市衛生局表示，案15661於7月24日確診，為攝影工作者，初判可能感染源為案15634，7月20日搭乘捷運自明德站至古亭站，已匡列居隔接觸者7人，分別為2名同住家人、2名朋友及3名同事。

至於案15669，北市衛生局說，該案於7月23日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案為台鐵廁所清潔工，7月20日至7月22日負責清潔台鐵1樓夾層廁所，7月23日曾至家樂福北投店，個案工作場域及家樂福北投店分別於7月23日、7月24日完成清消，已匡列居家隔離3人，並於7月24日進行採檢，擴大篩檢接觸者疫調中。

▼北市公布確診者足跡，案15642為一名家管。

▼案15669為一名台鐵清潔工。