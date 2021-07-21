LG「洗衣神器」TWINWash雙能洗　5週年滿額贈LG空氣清淨機、14吋筆電

▲適逢LG TWINWash雙能洗在台上市5週年，為了回饋民眾，祭出購機超甜優惠、買就送好禮以及滿額贈等多重優惠。



科技中心／綜合報導

全民防疫養成個人注重清潔衛生的健康新運動，現在回家首要任務就是勤洗手、洗臉外，許多人一回家就會將外出服丟進洗衣機清洗，但真的洗得夠乾淨嗎？跟居家服或兒童服一起洗怕污染，分開洗耗時又費力。LG一直深耕滾筒洗衣機市場，開創新技術，根據GFK 調查數據顯示，連續10年滾筒市場銷售第一，並於2017年引進世界首創，一部雙機的LG TWINWash雙能洗，兩台洗衣機上下堆疊，節省空間又可同時洗衣大大節省時間；滾筒洗衣機全系列配備60℃高溫蒸氣及溫熱水洗，迷你洗衣機也配備60℃加熱洗，上下兩機能夠99.9%殺菌除螨去過敏原，雙倍安心。今年適逢LG TWINWash雙能洗在台上市5週年，為了回饋民眾，祭出購機超甜優惠、買就送好禮以及滿額贈等多重優惠，正是入手洗衣機的好時機。

▲LG TWINWash上置蒸氣滾筒洗衣、下搭直立迷你洗衣的機型，能同時分開洗、都殺菌，不讓髒污相互沾染。

LG TWINWash雙能洗上市五周年好禮慶優惠，即日起至8月31日止，至各大銷售通路消費：

● 詳洽各大通路TWINWash 五周年購機優惠(註一)。

● 凡購買滾筒洗衣機，隨貨贈送「洗衣紙」(註二)。

● 憑發票兌換「TWINWash雙能洗組合好禮(註三)。」並加贈「輝葉美型按摩槍」或「全家禮物卡」。

● LG全WiFi家電滿額(註四)20萬贈送「LG PuriCare 360空氣清淨機」；滿30萬贈送「LG gram筆電」。

許多人洗滌衣物習慣將較髒外出服、大人衣服或襪子，與居家服、寶寶衣或貼身衣物分開清洗，或是將深淺色分開避免染色，然分批洗洗滌往往耗費許多寶貴時間及精力，若加上晾曬則需要投入更多時間成本。LG TWINWash上置蒸氣滾筒洗衣、下搭直立迷你洗衣的機型，能同時分開洗、都殺菌，不讓髒污相互沾染，疫情期間洗衣更安心，高達7種容量都配備洗脫烘的功能，連晾曬時間都省下，可以留下更多屬於自己的時間。LG滾筒洗衣機強大的直驅變頻馬達技術，帶出6 Motion 智慧模擬手洗技術，針對不同衣物材質組合六種不同洗滌模式：拍、搓、搖、揉、擰、解，洗滌呵護卻更徹底。搭配TurboWash勁速洗，洗滌更快速也更省電、省水、省洗劑。除了優異的洗滌技術外，更60℃蒸氣及溫熱水洗，下方直立迷你洗配備60℃加熱洗，依據BAF及INTERTEK國際認證具備99.9%的滅菌除螨去過敏原的效果，讓衣物徹底潔淨。

▲全民防疫養成個人注重清潔衛生的健康新運動，現在回家首要任務就是勤洗手、洗臉外，許多人一回家就會將外出服丟進洗衣機清洗。

▲LG TWINWash雙能洗，兩台洗衣機上下堆疊，節省空間又可同時洗衣大大節省時間。

因防疫及夏季高溫，洗衣量不減反增，缺水缺電及水電費爆高也讓主婦擔心。LG TWINWash雙能洗上下雙機皆為直驅變頻馬達，去掉皮帶的拉動，馬達運轉更省電、更安靜，洗衣時間再晚也不怕吵到家人鄰居；10年保固更是讓主婦們笑呵呵放心「盡量操」。不少人擔心洗衣機用久了筒槽變髒，連帶衣物也洗不乾淨，但有時一忙，根本沒辦法定時以洗衣機專用洗滌劑清洗；LG TWINWash貼心採用全不鏽鋼筒槽，主打抗菌防黴耐高溫，還自備筒槽殺菌行程，輕輕鬆鬆維持桶槽潔淨。LG TWINWash全系列9至21公斤，共有8個容量，有不同顏色、蒸洗脫或是蒸洗脫烘的功能，可依消費者不同的清潔需求提供最佳選擇。且隨著國人健康意識提升，許多消費者也養成清洗寢具等大型織品的清潔習慣，大容量的洗衣需求已成為近年消費者的選購趨勢，LG提供了17、18、19、21公斤大容量滾筒洗衣機，搭配2.5公斤少量洗迷你衣機，一起呵護全家人健康！

▲LG TWINWash貼心採用全不鏽鋼筒槽，主打抗菌防黴耐高溫，還自備筒槽殺菌行程，輕輕鬆鬆維持桶槽潔淨。

LG TWINWash雙機洗不僅省時省空間，還具備除菌、省水省電、自機清洗且內建Wifi遠端監控及下載軟韌體功能，面板全中文操作直覺簡單，被眾多使用者大讚是洗衣神助手。品牌也深具信心表示，上市以來一直有驚人的成長，足見台灣消費者對分開洗機型的需求，去年2020年銷售量相較第一年已成長10倍，表現有目共睹。今年在台上市5週年，為了感謝消費者力挺，即日起至8/31止，LG推出超甜優惠，活動期間詳洽各大通路TWINWash 五周年購機優惠(註一)。TWINWash買就送洗衣紙、輝葉按摩槍或全家禮物卡，滿額再送LG gram14吋筆電，就是要讓民眾的家居生活因優質家電變得更加便利安心。

▲LG提供了17、18、19、21公斤大容量滾筒洗衣機，搭配2.5公斤少量洗迷你衣機，一起呵護全家人健康！

註一：購機優惠請洽各銷售通路或LG專售店

註二：滾筒洗衣機活動詳情辦法

註三：TWINWash™雙能洗組合好禮活動詳情辦法

註四：滿額享盛禮活動詳情辦法



