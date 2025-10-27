實用度大升級！Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」　

▲Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

使用者多年期待的「垂直分頁」功能，終於即將登上 Google Chrome。根據開源開發平台 Chromium Gerrit 近期多項提交紀錄顯示，Google 正積極打造一套原生的垂直分頁系統。這個平台是 Chrome 原始碼開發與審查的官方管道，因此相關提交幾乎可視為功能正在內部實作的直接證據。未來，用戶將能直接在瀏覽器側邊欄瀏覽所有開啟的分頁，不再需要安裝外掛或轉用其他瀏覽器。

這並非小型實驗，而是完整的核心功能開發計畫。開發文件顯示，Chrome 團隊已著手建立專屬介面框架，並新增可開關的測試旗標與使用者設定選項，甚至連分頁群組（Tab Groups）都將支援垂直顯示，顯示 Google 有意將其納入正式體驗的一部分。

對於習慣開啟大量分頁的使用者而言，垂直分頁可說是一項革命性改進。相較傳統的上方橫列，垂直排列能讓分頁標題完整顯示，也釋放出更多垂直瀏覽空間，提升工作與研究效率。許多進階用戶過去因此轉向使用 Microsoft Edge 或安裝第三方外掛，如今終於有望在 Chrome 內原生實現。

目前該功能仍處於內部測試階段，Google 尚未公布正式上線時間。不過從開發進度與提交數量來看，外媒普遍認為，正式版本可能在未來幾個月內就會現身 Canary 或 Beta 版中。