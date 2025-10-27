　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

實用度大升級！Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」　

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

使用者多年期待的「垂直分頁」功能，終於即將登上 Google Chrome。根據開源開發平台 Chromium Gerrit 近期多項提交紀錄顯示，Google 正積極打造一套原生的垂直分頁系統。這個平台是 Chrome 原始碼開發與審查的官方管道，因此相關提交幾乎可視為功能正在內部實作的直接證據。未來，用戶將能直接在瀏覽器側邊欄瀏覽所有開啟的分頁，不再需要安裝外掛或轉用其他瀏覽器。

這並非小型實驗，而是完整的核心功能開發計畫。開發文件顯示，Chrome 團隊已著手建立專屬介面框架，並新增可開關的測試旗標與使用者設定選項，甚至連分頁群組（Tab Groups）都將支援垂直顯示，顯示 Google 有意將其納入正式體驗的一部分。

對於習慣開啟大量分頁的使用者而言，垂直分頁可說是一項革命性改進。相較傳統的上方橫列，垂直排列能讓分頁標題完整顯示，也釋放出更多垂直瀏覽空間，提升工作與研究效率。許多進階用戶過去因此轉向使用 Microsoft Edge 或安裝第三方外掛，如今終於有望在 Chrome 內原生實現。

目前該功能仍處於內部測試階段，Google 尚未公布正式上線時間。不過從開發進度與提交數量來看，外媒普遍認為，正式版本可能在未來幾個月內就會現身 Canary 或 Beta 版中。

325 1 1310 損失金額(元)

Google 研究團隊與美國加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）合作，正式發表新型人工智慧模型 DeepSomatic，專為辨識癌細胞基因變異而設計。根據研究結果，該模型在兒童醫療中心的臨床實驗中成功找出其他分析工具未能識別的 10 種小兒白血病基因變異，顯示其潛在臨床應用價值。

關鍵字：

GoogleGoogleChrome垂直分頁瀏覽器

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

