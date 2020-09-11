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打掃別再乾濕分離！LG A9 K系列一機多用　乾吸濕拖一次搞定才是真乾淨

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲居家環境要維持整潔，每天打掃的時間花費不少，選對合適的家電，不僅可以提高效率，還能給你更好的生活品質。（圖／LG提供，下同）

消費中心／綜合報導

因應科技進步與生活型態轉變，現代人對於生活品質的要求越發提升，對環境清潔也有嚴格的標準，這樣的生活態度也體現在清潔家電的選用，現代消費者對於清潔家電的期待越來越高，除了最基本的清潔需求，還會考量使用便利性，傾向重量輕可手持、一機多功能、智慧遠端操控等，「現代智人」欲打造「智慧家庭」，選用合適的家電是關鍵。在小家電百家爭鳴的時代，各大品牌都需絞盡腦汁體察消費者需求、推陳出新，LG推出全新CordZeroThinQA9 K系列「WIFI濕拖無線吸塵器」，「乾吸＋濕拖」模式，不僅海放市面上「只能吸」的吸塵器，還可依據清潔需求任意切換濕拖的出水量，使用起來輕鬆便利。

LG品牌理念為「Innovation for a Better Life」，持續致力於「讓生活更好」，滿足消費者不斷衍生的新需求，要讓消費者提升居家生活品質，魔鬼就藏在細節裡！家家戶戶都有吸塵器，但是你家的吸塵器，可以濕拖嗎？還是說每天吸完全家的毛髮灰塵之後，又得轉戰另一戰場，拿出拖把沾水、擰水，拖完地之後坐在椅子上把腳抬起來等地上水跡乾掉？

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

LG新一代A9 K系列配備智慧雙旋濕拖吸頭，以「乾吸＋濕拖」模式清掃，吸塵口吸入灰塵與髒汙、接著再以電動馬達帶動拖布旋轉，用類似打蠟的方式去除一般吸塵器無法清除的汙漬；除此之外新一代升級可「單獨濕拖」模式，搭配「三段式水量調節系統」，根據家中各種大大小小的清潔需求控制出水量，抹布在清潔過程中也會隨時保持適量水分。濕拖布、濕拖吸頭及水箱均採可拆卸設計，清潔後也能輕鬆收納。

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲吸塵器的清潔經常讓人覺得「好阿雜」，LG A9 K系列的「輕壓集塵排空技術」讓人不再眉頭皺緊緊。

吸完地最讓人覺得不快的就是要伸手去把吸頭上糾結纏綿難分的灰塵和毛髮拉出，有時還會因為卡太緊而進入一段「強力對抗」，LG CordZeroThinQA9 K系列創新的「輕壓集塵排空技術」，只要輕壓紅色壓縮鈕就可以壓縮髒汙和灰塵，一鍵排空不沾手，連水洗氣旋濾網上卡住的灰塵也能夠被輕鬆刮除，清潔吸塵器的時候再也不用眉頭皺在一起。

新一代A9 K系列同時包含兩道氣旋以及三道濾網等5道過濾程序，品牌表示，能夠有效過濾空氣中的 99.7%的0.3微米懸浮微粒與過敏原，而微塵濾網及HEPA 13醫療級濾網，能夠有效過濾少量懸浮微粒，替居家環境做好把關。很多吸塵器有部分零件不可拆洗，使用久了會開始藏汙納垢，對看不見的地方總是抱持著懷疑「裡面到底有多髒了？」LG可全面拆卸水洗的零件管理設計，水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA濾網皆能拆下清洗，使用起來更安心。此外新一代A9 K系列搭配可替換雙電池，本次電力提升至120分鐘，不擔心打掃到一半沒電而影響打掃計畫。

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲搭配11款多功能吸頭，滿足家中多樣的打掃需求。

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

現代人生活忙碌壓力山大，多會選擇飼養寵物作伴，但有了寵物之後家中的清掃工作便會成倍數成長，寵物毛髮細又多，家中的沙發、床墊上都會沾附，尤其是帶狗狗出門散步後，回家一定會帶進外面的沙土，種種變因都會讓家中的環境清潔變得更頻繁，LG A9 K有多達11款多功能吸頭，可輕鬆應對不同家庭環境，除「智慧雙旋濕拖吸頭」外，「強勁輕薄地板吸頭」可適用各種地板，吸頭高度相較上一代降低1.1cm，可深入沙發等狹窄傢俱底部；「毛髮專用吸頭」可清潔沙發、傢俱和床鋪上的毛髮，不用再黏來黏去，減低打掃負擔；「高速震動除螨吸頭」每分鐘拍打4000次，有效除螨且不傷布料；「二合一毛刷吸頭」可用於書架、置物櫃等不規則面；「隙縫吸頭」適用於家中的隙縫清潔；而「可彎曲吸頭」因為活動角度多，能深入到居家空間裡較難清潔的角落，不用再擔心傢俱一搬開就出現滿滿灰塵髒汙。

▲▼LG,吸塵器,濕拖無線吸塵器。（圖／LG提供）

▲ThinQ智慧家庭連網技術可以隨時查看電力及濾網清潔狀態，升級便利生活就趁現在。

LG CordZeroThinQA9 K系列支援ThinQ智慧家庭連網技術，透過機身開關旁的智慧LED顯示燈號即可確認 Wi-Fi連線狀態。更可直接利用ThinQ App即時掌控電力、濾網清潔等狀態，還有清潔日誌讓你確保每天的清潔都有發揮最佳效能，隨時享有智慧居家的便利生活很easy，只要選對家電就能馬上進階。

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