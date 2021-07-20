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太魯閣案台鐵副局長升官　王婉諭：體育署副署長上台更諷刺

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 體育署長張少熙。（圖／記者屠惠剛攝）

▲體育署長張少熙。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對體育署長張少熙請辭，時代力量立委王婉諭20日表示，台鐵在太魯閣事件也人事大風吹，但問題沒解決，人民想看到的，是政府能夠針對這些問題，提出具體的改善措施，而不是在被輿論狂轟之後，急忙撤換署長以求止血。

王婉諭在臉書表示，昨日東奧商務艙事件爆發後，不到一天的時間裡，從體育署長、教育部長，一路到行政院長、甚至是總統，都在第一時間出面承認疏失，向選手道歉，到了今天，這把火仍持續延燒，甚至還讓體育署長不得不口頭請辭，行政院也指示教育部於奧運結束後，提專案報告併同處理，「然而，看到這樣的新聞，我更想問，下台了，然後呢？」

王婉諭指出，今天上午在召開台鐵記者會時才提到，台鐵在太魯閣事件後也掀起了一股人事大風吹，副局長升任局長、鐵道局長升任政次、政次升任部長，但是根本的問題卻是完全沒有解決，體育署長下台之後，假若一樣是換副署長上台？但還正是坐在商務艙的其中一員，這樣不是更顯諷刺嗎？

▲▼ 體育署競技運動組組長洪志昌 。（圖／資料照／記者陳明仁攝）

▲體育署副署長洪志昌 。（圖／ETyoday資料照）

王婉諭認為，一直以來，台灣的體育圈仍存在著許多亟待改革的問題，包括對選手的不尊重、分配不均、協會改革、選手選訓、體育班、訓練過度、幼兒訓練專業、教練證制度等等，但長年下來，卻都因為體育署的顢頇、不作為，讓這些問題繼續積累，人民想看到的，是政府能夠針對這些問題，提出具體的改善措施，而不是在被輿論狂轟之後，急忙撤換署長以求止血。

王婉諭提到，檢視過去幾年體育署長的變動，從2017年何卓飛屆齡退休後，這4年來，體育署長從林德福、高俊雄、林騰蛟，換到現任的張少熙，歷經了5任署長，這些問題卻又解決了多少？理解體育協會過去數十年來盤根錯節的權力結構，需要非常大的力氣才可能撼動，體育改革更不是一朝一夕就可以完成的，但也絕對不會只是換個署長就能解決的。

王婉諭強調，在這些道歉、下台之後，希望政府的承諾能夠不要再跳票了，請好好的面對問題，提出具體改善方案、拿出決心改革，才有機會讓體育改革能再往前邁進，否則撤換再多的署長只是治標不治本，幾年過後，同樣的戲碼恐怕會再次輪番上演。

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