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時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

▲▼時代力量20日晚間上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▲時代力量20日控張煥禎建議讓選手坐經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

記者蘇晏男／台北報導

羽球球后戴資穎等國手搭乘經濟艙出征東京奧運，商務艙座位卻給了隨行官員，引爆國人不滿。對此，時代力量20日晚間指出，建議讓選手坐經濟艙、官員坐商務艙的「防疫協調官」，就是中華奧會副主席張煥禎，且該人在2019年時，為自己非法逃稅5億元，找當時首席國安諮詢委員、現任陸委會主委邱太三幫忙關說。

時代力量臉書20日晚間表示，引起國人高度關注「高官商務艙，選手經濟艙」事件，依據時代力量立法院黨團收到體育署回覆資料顯示，於本月6日，由奧委會防疫協調官張煥禎以線上會議形式，召開奧運防疫事宜，而這場會議並未有會議紀錄。

時代力量強調，原來建議讓選手坐經濟艙、官員坐商務艙的「防疫協調官」就是張煥禎。

至於誰是張煥禎？時代力量則說，就是在2019年時為自己非法逃稅5億元，找邱太三幫忙關說，由邱太三約桃園地檢署檢察長到大車輪吃飯，隔天下令檢察官與張煥禎進行認罪協商，遭基層檢察官抗議、讓邱太三因此辭職的張煥禎。

時代力量指出，在無法私下喬認罪協商後，張煥禎去年7月遭第一審法院判刑3年4月，沒收5734萬元犯罪所得！「如此重大惡意逃漏稅犯，卻把持我國奧委會副主席位置，決定自己搭商務艙，選手搭經濟艙。 我國體育改革的路，仍是一條漫長而辛苦的道路。」

不過，張煥禎向《ETtoday新聞雲》強調，沒參加過體育署的會，只有參加過一次奧會的會，會中他只有談防疫專業問題，對時力說法完全沒聽過，他希望現在最好就是給選手安靜的空間，讓他們用最好的狀態去參加比賽。

▼時代力量20日晚間發文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▼時代力量20日晚間發文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

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