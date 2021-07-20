奧運「經濟艙之亂」請辭！體育署長張少熙「錄音檔」回應

▲體育署長張少熙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「經濟艙」議題延燒，體育署長張少熙20日傳出請辭的消息後，被教育部證實。對此，張少熙也透過錄音檔向媒體說明，「對於這一次奧運選手搭機艙等的安排，不夠周全及貼心，造成選手期待的落差，及社會的紛擾，我深感歉意，並於昨日第一時間已經向潘部長提出辭呈了。」

據了解，張少熙2020年9月上任，首次大任務就是2020年的東京奧運，卻在19日發生國手搭乘經濟艙的問題，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後道歉。對此，張少熙19日晚間也和教育部長潘文忠在記者會上鞠躬道歉，並私下請辭。

張少熙錄音檔逐字如下：

我是體育署署長張少熙。對於這一次奧運選手搭機艙等的安排，不夠周全及貼心，造成選手期待的落差，及社會的紛擾，我深感歉意，並於昨日第一時間已經向潘部長提出辭呈了。謝謝大家對於東京奧運的支持，讓在前線為國爭光的選手，倍感溫馨。

由於各項賽事即將開始，現在最重要的是要穩定軍心，至於大家所關心搭機艙等、住宿等行政支援的課題，等奧運賽事結束後，我們會深入全面檢討。

各位的聲音我們都聽到了，身為體育署署長，照顧好選手是我的責任！該負責的我絕對不會逃避。最後，請大家一起為我們選手加油打氣，全力為台灣爭取佳績。再次謝謝大家的關心。

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