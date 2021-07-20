【廣編】中元普渡三牲、供品新東陽都幫您準備好！一站購足最方便

▲免下車、免入店的攜帶式刷卡機服務，購買供品好方便。



圖、文／新東陽提供

一年一度的中元節即將到來，在這天除了祭拜神明、祖先之外，還有好兄弟。但疫情期間不宜在外到處跑，要針對不同祭拜對象準備不同供品也變成一大難題，其中不可缺少的「三牲」更是麻煩。新東陽幫大家一次準備好，還推出「購物免下車」、市區內「滿千免費宅配」及「客製化普渡組及代客送貨至廟宇」等服務。

今年新東陽備齊三牲以及多種拜拜必備商品讓民眾可以一站購足，供品採買的安心又輕鬆！新東陽三牲禮除了有三款不同豬肉選擇還附精美提盒，另外還有三款澎派普渡盒，內容包含各類糕餅、零食、罐頭、麵、油等，可以說是一組「拜拜懶人包」，最適合有選擇障礙或是沒時間準備的人。

因應疫情新東陽也推出購物免下車服務，全台新東陽門市皆備有「攜帶式刷卡機」，消費者可以先打電話至鄰近門市訂購所需商品，到門市後免下車、免入店即會有專人送貨上車並直接街邊刷卡；消費滿千還可免費宅配，在家挑選、訂購就可以準備好中元供品；還有「客製化普渡組及代客送貨至廟宇」服務，只要指定金額及品項種類，不必出門即可將您的心意送至廟宇，新東陽中元祭檔期從7月23日開始至9月6日，可以致電門市詢問或上新東陽官網查看服務詳情。

新東陽門市資訊：https://is.gd/AfHLF4

中元祭檔期線上型錄：https://is.gd/DM9kzF

滿千免運外送服務資訊：https://is.gd/nGz8Vj