宮廟微解封！「有條件拜拜」5大QA一次看　中元普渡仍不開放

▲宗教團體可申請讓民眾進入宗教場所。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心昨（8）日宣布全國三級警戒延長至7月26日，不過13日起，包括宗教場所在內有條件解封， 宗教團體若能落實防疫作為，可以申請讓民眾入內祭祀。

Q1：是否可進入廟裡拜拜？

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第三級警戒尚未解除，宗教場所原則上仍不開放民眾進入，宗教團體若確信能做好防疫配套，可依據內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，擬具完整防疫計畫，報經主管機關同意後，必須有人力落實人員進入管控及相關防疫作為，才能開放民眾入內祭祀、禮拜及參與小型靜態宗教活動。

Q2：宗教場所內的社交距離？

為讓進入宗教場所的民眾保持社交距離，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教場所建築物裡面，以每人前後左右至少距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多為99人，即使面積超過225平方公尺，仍不能超過上限人數。一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。

▲中元普渡、公祭仍維持不開放。（圖／記者李毓康攝）



Q3：中元普渡能辦嗎？

內政部次長陳宗彥指出，農曆7月普渡屬於宗教活動形式，目前是維持不開放狀態。

Q4：可以舉辦公祭嗎？

在殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。

Q5：能否進塔祭拜？

各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒。