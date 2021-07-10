禁8月中元普渡「三級警戒726後會再延」？指揮中心解答了

▲指揮中心日前宣布，中元普渡暫不予以開放（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

三級警戒延長至7/26，宗教場所部分則有條件開放，而將到來的農曆7月、國曆約為8月的中元普渡，內政部次長陳宗彥日前宣布，暫時不予以開放，是否意味著警戒將持續延長。對此，他今（10）再度說明，距離8月初仍有一個月的時間，會持續觀察疫情，隨時跟各縣市主管機關討論，有任何變動也會讓大家知道。

針對宗教場所的「微解封」，陳宗彥日前強調，宗教場所若無充足人力制定防疫計畫，或落實防疫措施，建議維持暫不開放，公祭也暫停。至於民眾關心即將到來的中元普渡，因屬宗教活動形式，「維持暫不開放」。

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不過，今年中元普渡的時間約落國曆8月初，但三級警戒延長僅到7/26，是否意味著將持續至8月後？陳宗彥今在疫情記者會上強調，距離8月初還有將近一個月，指揮中心會持續觀察疫情，並隨時和各縣市主管機關討論，且去年在中元普渡時就有經驗，若有任何更動會再讓社會大眾知道。

指揮中心日前宣布部分場域適度鬆綁，包括宗教場所有條件開放。陳宗彥表示，宗教團體若能做好相關指引規範，在與主管機關提出防疫計畫並獲准後，就可以開放實體參拜，但人數上限99人。宗教場所開放有5條件，分別為編列內部人員名冊、建立健康監測、管控內部衛生與定期消毒、規劃民眾入內防疫措施與計算社交距離人數，並訂定發現確診者後足跡所到的應變措施。

▲宗教場所有條件開放。（圖／指揮中心提供）