助弱勢抗疫情拚振興　北檢三會結合東森等公益團體送暖紓困

▲台北地檢署結合民間力量認購更生人自營產品，協助他們渡過疫情。（圖／更保台北分會提供）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，不少曾因車禍等刑案受害的馨生人，或剛服完刑出獄的更生人，本來就生活不易，因疫情發展而更加困難，台北地檢署結合榮觀協進會、更保、犯保以及新東陽公司、東森社福基金會等公司團體，發動紓困採購、以工代賑等協助與關懷措施，希望紓解這群社會弱勢的生活困境，同時做好防疫工作。

榮譽觀護人協進會、更生保護會、犯罪被害人保護協會，平常就會與地檢署合作，協調司法與社會資源，分別針對受保護管束人、更生人、馨生人，輔導協助就業、就學、就醫等生活所需。

▲北檢三會與民間力量關懷並提供急難救助，協助更生人渡過疫情。（圖／更保台北分會提供，下同）

但疫情5月中起升溫，部分保護管束人、更生人和馨生人生活更顯困頓，北檢以｢加快、加強、加碼，提供協助與關懷措施｣為目標，結合台北市榮觀協進會、更保台北分會、犯保台北分會，持續積極辦理紓困關懷活動，使司法保護、社會福利資源，能夠真正落實在家境貧寒弱勢。

保護紓困關懷方案包括持續以電話、視訊、電郵等通訊科技，提供關懷並紓解情緒，另外有不少更生人、受保護管束人經營的生意因疫情而收入減少甚至停業，北檢號召同仁及三會、新東陽公司、東森社福基金會等公司行號或公益團體，認購他們的自營產品，增加他們收入。

除了直接給予生活困頓的人給予3000元至5000元不等的急難救助金及防疫關懷箱共100箱，北檢用以工代賑的方式，委請弱勢更生人、受保護管束人幫忙分裝包裝防疫關懷物品，或者被認購的自營產品，以增加工作機會和收入，希望透過紓困關懷來協助及支持他們，更希冀透過社會各界的支持與努力，共同一起幫助他們渡過難關，共創健康幸福未來。

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