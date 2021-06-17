聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

▲農甜味蔬菜箱內含葉菜類、根莖瓜果類，是由南投青農洪健智堅持嚴選特色優質的農產品。（圖／新東陽提供）

記者黃士原／台北報導



新東陽一直關注本土農業發展，與台灣各地的農會、小農長期都保持良好關係，現因疫情嚴峻改變許多民眾的生活及消費習慣，新東陽與農村好物、沛芳農場、農甜味、斗南鎮農會、信義鄉農會及和菓森林等6家在地農家與農會合作，攜手推出多款免出門就可宅配送到家的蔬菜箱或農產箱，讓民眾在家也能安心享用新鮮美味。

此次新東陽與廠商、農民推出8款蔬菜、農產箱，農村好物的蔬菜箱內有以當月盛產為主的有機/履歷菜葉類、根莖類及辛香調味料，是由農委會水保局扶植農村社區企業與雲林、西螺及桃園地區農民契作；秉持自然、適地適種作物的桃園沛芳農場蔬菜箱，內有機葉菜類、根莖瓜果類、菇類及豆類製品，會依當時產季搭配出貨。

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▲斗南鎮農會推出斗南越光米好食蔬菜箱及斗南越光米組合箱。（圖／新東陽提供）

農甜味蔬菜箱內含葉菜類、根莖瓜果類，是由南投青農洪健智堅持嚴選特色優質的農產品，朝向自然無毒、友善土地與永續經營；斗南鎮農會推出斗南越光米好食蔬菜箱及斗南越光米組合箱，嚴選在地農產，產地直送新鮮蔬果，很適合小家庭訂購。

除了蔬菜箱外，還有信義鄉農會的梅子夢工廠休閒組跟和菓森林的夏日派對組可以挑選，梅子夢工廠休閒組有最具代表性的梅子系列商品，而夏日派對組內有阿薩姆紅茶、阿薩姆綜合花茶，以及臺茶18號紅玉紅茶。

▲夏日派對組內有阿薩姆紅茶、阿薩姆綜合花茶，以及臺茶18號紅玉紅茶。（圖／新東陽提供）