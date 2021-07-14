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賣場推零接觸「代客普渡」！全聯合作北港朝天宮「普渡箱」全包

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

▲全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

防疫三級警戒期間，賣場也推出「代客普渡」服務，包括全聯、家樂福與北港朝天宮合作，推出「北港媽祖慈悲普渡箱」，其中全聯每箱直購價999元，代客祭拜服務預購價1500元，全台限量2000箱，包括200元香油錢和16項食品、普旗、疏文及朝天宮福袋一份，還有機會抽市值8.8萬元的黃金媽祖。

迎接一年一度的中元普渡到來，全聯福利中心今年因應疫情，較以往提早備戰，首度與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案，自7/16～8/15期間，消費者可於全台門市櫃台預購「北港媽祖慈悲普渡箱」，普渡箱供品於指定祭拜日統一運送至北港朝天宮中元普渡法會現場陳列祭拜，廟方會代為填寫祭祀疏文並準備金銀紙料焚化，普渡完後民眾可選擇由廟方代為捐贈或寄回，全程零接觸。

7/23起在全聯全台限定門市也提供普渡箱現貨，每箱直購價999元，全台限量3600箱，內含16項食品外，同樣有普旗、疏文及朝天宮福袋一份，而且同樣可憑福袋底部序號，有機會抽到純黃金媽祖。

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

▲▼賣場推「北港媽祖慈悲普渡箱」還有機會抽到價值8.8萬黃金媽祖。（圖／業者提供）

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

而7/30起，全聯上千家門市再獨家開賣「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，每箱售價169元，全台限量15000箱，消費者於7/30～8/26購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾宮過火加持的大甲媽純銀墜子（市價2980元/個），共5名。

全聯更在7/16起推出多款「30年歷史商品大集合」，祭出指定商品75折起；其中最受矚目的就是復刻經典包裝的乖乖與孔雀香酥脆，如民國69年推出的奶油椰子口味乖乖包裝，當時口味包裝為黃色，與目前的設計不同，瞬間喚起消費者的懷舊情懷，活動7/16～7/29期間，每包售價20元，2包特價36元，平均一包只要18元。

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

▲全聯更在7/16起推出多款「30年歷史商品大集合」。（圖／業者提供）

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

▲▼賣場推北港朝天宮「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案，CP值超高。（圖／業者提供）

▲▼全聯合作北港朝天宮，推出「媽祖慈悲普渡箱」代客普渡方案。（圖／業者提供）

另外家樂福也同步與北港朝天宮合作，7/8(四)推出聯名版「北港媽祖慈悲普渡箱」，以及方便民宮廟祭拜使用「中元普渡植福普度箱」，全台家樂福量販／超市／線上購物／JASONS現場都有販售，每箱999元，內涵18款祭拜習俗對應商品，並且提供普旗與祭拜疏文。

如果考量防疫不出門，也可以透過線上購物「預購代客普度」售價1500元，使用「北港媽祖慈悲普渡箱」+代客捐贈200元香油錢、代客填具祭祀文疏、準備金銀紙料焚化，顧客所訂購普渡箱預定農曆7/13~7/15送達北港朝天宮中元普度植福法會，消費者可選擇國曆8/22中元普渡後寄回普渡箱，約 8/23~8/24就可收到普渡箱商品、香油錢收據，或選擇由朝天宮代為捐贈弱勢團體，同樣會收到可報稅香油錢收據、祈福的2021辛丑年福袋，提供祈福10元硬幣與抽獎序號，有機會抽中價值8.8萬元一兩重純金馬祖一尊。

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