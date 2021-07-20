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印尼疫情嚴重！台商包機返鄉航班生變　120人須洽其他航空公司

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印尼近來確診數飆升。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟雅加達20日專電

印尼疫情嚴重，台商原定搭印尼峇迪航空包機於28日返台，但峇迪航空通知因班機調度，將無法派遣班機，這項計畫被迫取消，接洽人士目前改向其他印尼的航空公司洽詢包機。

協助安排峇迪航空（Batik Air）包機的台灣印尼觀光發展交流協會理事長張志嘉今天接受中央社記者訪問時指出，峇迪航空早上來函通知，因調度等相關因素，沒辦法派遣這架飛機。他與峇迪航空為此周旋許久。

中華民國駐印尼代表陳忠接受中央社記者訪問時指出，代表處已經請外交部亞太司設法協調，盼找出解決方案。

張志嘉指出，印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，要就醫也有困難，身為台灣印尼觀光發展交流協會理事長，他非常希望能幫台商回台灣，早上接到峇迪航空的消息後，心裡「五味雜陳」，他已經與印尼國營的「印尼航空」（Garuda Indonesia）聯絡，希望儘速促成包機。

印尼台灣工商聯誼總會（印總）會長王安左、前任會長柯勝升與張志嘉7月初透過慶澤旅行社促成峇迪航空包機，票價為新台幣1萬3800元。隨後印總成立的「新冠肺炎危機處理服務中心」登記有意搭乘的台商及僑民人數。

服務中心主任郭昌鑫今天說，報名人數約120人，其中80多人已經繳費。

張志嘉表示，長榮及華航暫時停飛印尼，目前只能向印尼的航空公司包機，包括印尼航空或者印尼航空旗下的廉航連城航空（Citilink），印尼航空票價較高，約1萬8000元，仍在積極協商中。如果找其他國家的飛機，則必須轉機，例如若經韓國轉機，則約需要3萬元，再加上轉機的時間，對台商較不方便。

印尼被中央流行疫情指揮中心列為「重點高風險國家」，國籍航空機組員自印尼返台後，必須入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍檢疫14天，檢疫期滿進行PCR檢測。因此，華航與長榮自6月底暫時停飛印尼。華航將於8月下旬再檢討。

張志嘉說，屆時如果國籍航空再不飛，在印尼的台商會很辛苦。他希望促成印尼航空以合理價格讓台商包機，在8月上旬成行，「我們一心想要把台商帶回來」。（編輯：周永捷）

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