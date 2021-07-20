長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布，新增18例本土確診，個案分佈以台北市7例為最多，其次為新北市6例，另確診個案中新增4例死亡。面對疫情趨緩，針對老人、身障長照機構的解封規劃，北市府也公布三大原則。

有關老人日照、身障日照、早療機構相關喘息提供服務的規劃，周榆修表示，這三項的照顧機構，指導原則是依中央已經公布的解封條件與指引，工作人員疫苗施打率必須達8成；若沒打疫苗，首次服務須提供3天內的快篩陰性證明；相關工作人員跟服務對象含陪同照顧者，第一季接種未滿14天或沒有接踵者，三級期間每周都要自費快篩。

周榆修說，台北市在指引原則上具體公布，老人日照預計最快7月26日開始可以收托，工作人員第一劑疫苗施打率必須大於8成，機構在開業前3個工作日，必須函報社會局備查才能復業。

身障日間型的服務，早先為了考慮照顧壓力，有將身障日間照顧以降載2分之1收托的方式提供服務，726若維持三級警戒，就維持2分之1降載收托。

早療機構部分，對於工作人員疫苗施打率8成的要求是一樣的，且要在3個工作天前函報社會局備查。726若為三級警戒，仍以1對1服務模式為主。