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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園女接種站內全身抽搐意識模糊　等候打AZ突發作送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區大竹國中疫苗接種站20日上午發生婦人昏倒意外，簡姓婦人在接種前突然倒臥在等待區走廊，全身抽搐且意識模糊，現場醫護人員急忙打電話給119求助，消防救護人員到場後將疑似癲癇發作的簡婦送醫救治，但簡婦到醫院後因無明顯外傷，且恢復意識拒絕掛號就醫，由里長陪同下返家休養，結束一場虛驚。

▲桃園市1名簡姓婦人20日上午在大竹國中接種站準備注射疫苗時，在等待區走廊等待區突然疑似癲癇發作倒臥地上，消防救護人員急忙送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名簡姓婦人20日上午在大竹國中接種站準備注射疫苗時，在等待區走廊等待區突然疑似癲癇發作倒臥地上，消防救護人員急忙送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這名52歲的簡姓婦人上午10時許前往大竹國中接種站，準備接受AZ疫苗注射，簡姓婦人在走廊等待區等候時，突然全身抽搐倒臥在走廊上，一時嚇壞附近民眾，醫護人員見狀將其扶起，並打電話給119求助。

桃園市消防局大竹消防分隊人員趕抵後，將意識模糊的簡婦送醫治療，到達桃園敏盛醫院時，簡婦意識逐漸恢復，由於並無外傷且無大礙，簡婦拒絕掛號也不願就醫治療，後來由當地里長陪同下返家休養。

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