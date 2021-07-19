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中台灣首發！彰化教師今天開打疫苗　補教業要再等造冊

▲彰化縣國中小教職員接種疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣國中小教職員接種疫苗。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國中小教職員工從今天開始安排7,384人施打疫苗，第二批次疫苗，將視中央撥交後，由學校通知安排施打，至於高中以下教職員工依中央宣布會在開學前完成接種，補習班的部分，則配合教育部通知採全國「補習班資訊系統」線上填報作業，將造冊後提中央審查。

縣長王惠美今天也到各接種站巡視施打狀況，並謝謝所有醫護人員，在這一段時間分擔了很多注射疫苗的工作，感謝醫療院所、診所與縣府結合設立接種站，讓鄉親可以就近施打，不用來回奔波，特別也謝謝所有老師們的辛苦，這一波教職員工施打完成後就要準備上工了，謝謝老師們的辛苦。

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▲彰化縣國中小教職員接種疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

現場一名張姓老師說，5月19日停課至今已經長達兩個月了，滿想念學生的，以往暑假期間都會有學生來學校辦活動，今年突然校園變得非常安靜，希望大家趕快接種疫苗，讓學生能夠回來學校復課。

天盛國小校長陳東漢指出，自從5月18日中央宣布第三級警戒以後，改採停課不停學措施迄今，學生已兩個多月沒有回校來上課了，這一段時間除了用線上方式與學生互動之外，最渴望能儘速再見到校園內有學生跑跑跳跳、快樂學習，盼藉由疫苗普及施打，讓學生可以安心的回學校就學，恢復正常的生活，這是最期待的目標。

▲彰化縣國中小教職員接種疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美也再次提醒，注射完，先坐著休息15~30分鐘以後，身體如果没有不適就可回家，且要多喝水，兩天內不要喝酒也不要激烈運動，如果有發燒就吃普拿疼等藥劑退燒，一般發燒不會超過兩天，否則就要就醫。

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