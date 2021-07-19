台中人注意！確診家教男「恐怖10天」移動全靠公車　市府急追軌跡

▲台中確診家教男外出移動都是搭公車。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中疫情爆發「跨縣市特殊社交傳播鏈」，確診的30歲家教男(案15386)疫調時語焉不詳，還一度試圖誤導，慘遭市府重罰30萬；如今疫調人員好不容易透過警政系統拼湊出蛛絲馬跡、匡列64人，但卻發現，家教男不僅社交關係複雜，且外出移動都靠搭公車，恐怕還有更多感染黑數難以察覺。

台中市衛生局掌握，確診家教男6月底曾到雙北旅遊，7月2日返回台中後，一連10天住了5家旅館、開了6次房間，與人「1對1連結」；但由於家教男社交情況複雜且特殊，疫調時一度不願吐實，甚至還扯謊企圖誤導。原本市府認為家教男在經過警政協尋系統查出後都承認足跡，因此傾向不罰，但經深入調查後，發現他謊話連篇，甚至「開房6次」還稱自己是到旅館洗澡，並未與人同行，與事實相去甚遠，市府最終忍無可忍，才決議祭出重罰30萬，以示懲儆。

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在經過衛生局疫調後，發現家教男社交情況極度複雜，宛若蜘蛛網般，好不容易透過警政系統抽絲剝繭，擴大匡列了64人；但家教男卻又供稱，自己回到台中這10天，外出的交通方式幾乎都是搭公車，恐怕還有更多感染黑數尚未揪出。對此，台中市衛生局長曾梓展表示，目前已藉警政協尋慢慢找出軌跡圖，市府將持續擴大追蹤高風險對象。

▼該個案社交情況十分複雜。（圖／台中市政府提供）