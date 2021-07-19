南韓文武大王號再增179確診！累計82%艦員中招　返航軍機明抵韓

▲南韓海軍文武大王號驅逐艦再增179人確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓爆發疫情的「文武大王號」驅逐艦，19日再增179人確診，目前已累計247人染疫，佔船上300多名海軍的80%以上，成為軍中最嚴重的群聚感染事件。

據韓聯社報導，在非洲執行掃蕩索馬利亞海盜任務的南韓「文武大王號」驅逐艦，繼18日傳出68宗新冠確診病例後，軍方證實，軍艦上的海軍「清海部隊」第34梯隊19日再增179例新確診病例，累計共247人染疫。

▲搭乘文武大王號驅逐艦的清海部隊目前已累計有247人確診。（圖／達志影像）

自「文武大王號」驅逐艦在15日傳出首宗新冠確診病例後，軍方緊急為全體船員進行PCR檢測，截至目前為止，確診染疫的人員比例高達82.1%，成為軍方內部最嚴重的群聚感染事件。

南韓聯合參謀本部透露，在目前已知的檢測結果中，其餘的海軍有50人檢測結果呈陰性，另有4人「無法判定」。政府已在18日派遣2架空中加油運輸機（KC-330）接回清海部隊。若無意外，他們最早將在20日下午抵達首爾機場。

今年2月前往非洲執行海外任務的清海部隊，是南韓歷史上首支派駐海外的海軍部隊，原本計劃將在8月返韓。這些海軍在出發前均未接種新冠疫苗。

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