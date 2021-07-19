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印度神童最新預言！點名「台灣」有1點要注意　全球崩潰時間點曝

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言明年4月達到嚴重疫情高峰，全球將充滿劇變。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）至今已5度成功預言全球的疫情與天災等動盪，他19日再次發布新影片預言稱，未來幾個月全球將會面臨「第三波疫情」，但這還只是冰山一角，情況最慘重的時期將落在明年4月。另外，這次阿南德還特別點名「台灣」，提出針對台灣民眾的防疫建議。

4大關鍵時間點
2021年7月中（火星土星-對分相）：世界面臨戲劇化的轉變，發生許多事件，但這只會是冰山一角，另外，木星7月21日開始逆行後，不好的狀況會變得更明顯。

2021年6月到11月：無論哪個國家都會面臨「第三波」疫情大流行，但規模會比先前第二波來得小，因為最大的一波震盪會在隔年4月「火土大合」才發生，所以可能也只能算是第2.5波。

2021年12月21日（火星土星-合相）：進入冬天之後，疫情將會更加惡化，但經濟狀況會開始復甦直到4月前後才會再次面臨衝擊。

2022年4月（火星土星-大合相）：屆時全球將充滿一連串的劇變、慘重事件，且這段崩潰時期也會形塑出未來幾年全球的大致走向。

面對新冠疫情，阿南德認為疫苗絕對無效，以長期來說甚至可能帶來傷害，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情給淹沒」阿南德預測，包含烏拉圭、匈牙利、塞席爾等疫苗高度接種國，未來將在染疫死亡率最高的國家排行中「榜上有名」。

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言今年冬季之前就會出現「第三波疫情」，並在明年4月達到嚴重高峰。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」認為匈牙利、烏拉圭與塞席爾等國，即使施打再多劑疫苗仍難逃疫情肆虐。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

阿南德說，除了疫苗無效外，他也不支持單純透過染疫提供免疫作用的方式，並強調在未來幾年的危機當中，唯一能增加免疫力、身體強度的方法就是遵循傳統印度教及佛教中的「阿育吠陀」自然醫學，例如，食用寬筋藤（Giloy）等草藥，維持接觸陽光、新鮮空氣的自然生活，不要對現況感到過度害怕，保持積極正向的信念。

此次，阿南德更在影片中特別點名台灣（約影片6分53秒處）表示，「我建議台灣與其他東南亞國家的所有觀眾，遵循你們自己的傳統方式去對抗各種疾病，相信會看到很大的效果，因為這是人類數千年來遵循的方法，絕對有用。我相信我們能成功對抗接下來數月間將襲來的任何問題，只要大家能攜手合作，就不會只是造成恐慌。」

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