「伊莉莎白女王號」航母9月抵日！　共同社：艦艇將分4地停泊

▲英國皇家海軍（Royal Navy）伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國航空母艦「伊麗莎白女王號」打擊群正在印度洋巡弋，預計9月會抵達日本。最新消息指出，由於打擊群規模龐大，可能會分散停靠在日本4個不同基地，預計20日英國國防大臣華勒斯抵日後，會進行最後確認。

根據《共同社》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）預計20日會抵達東京，和日本防衛大臣岸信夫進行會談，兩人應該會就伊麗莎白航母打擊群的停泊位置進行討論。

消息指出，打擊群除了航空母艦本身外，還有6艘皇家海軍艦艇、1艘配備巡航導彈潛艇隨行，另外也有美國及荷蘭艦艇伴航，規模相當龐大。日英雙方正考慮將艦艇分散在本海上自衛隊橫須賀基地（神奈川縣）、舞鶴基地（京都府）、吳基地（廣島縣）及美國海軍佐世保基地（長崎縣）等4地停泊。

伊莉莎白女王號航艦打擊群5月駛往太平洋，開啟為期7個月的航程，預計停靠韓國、印度、新加坡等40國，展開聯合軍事演習。不過，先前曾爆出船上有數百名士兵確診新冠肺炎，華勒斯表示，疫情已獲控制，「航空母艦戰鬥群將繼續執行作戰任務，對部署不會造成任何影響。」

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