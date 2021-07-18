花蓮「非地鳴巨響」氣象專家也傻！9年6次詭異紀錄　僅1次國軍承認

▲針對18日的巨響，陸軍花東防衛指揮部表示，軍方沒有任何異狀。（圖／記者王兆麟攝



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮18日上午9時50分許傳出「轟」的巨響，讓不少在地人嚇壞，且連氣象專家都不知道這些神秘的巨響是從何而來，只能強調不是地鳴。此外，整理花蓮過去至今共6次的巨鳴記錄，僅有一次是國軍承認。

花蓮近日地震連連，18日截至晚間8時就發生5起地震，其中以中午12時35分規模3.2的地震、晚間7時25分的規模4.2的地震最大，兩起地震的震度都達到4級，且5起地震都為深度30公里內的極淺層地震。

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▲花蓮縣18日晚間7時25分有感地震。（圖／氣象局）



針對18日上午的巨大爆炸聲，不少民眾擔心是地鳴，也有人猜測是戰鬥機的音爆導致。對此，花蓮縣消防局表示，沒有收到地震等災情通報，且陸軍花東防衛指揮部也稱沒異狀。

據《中時新聞網》報導，前花蓮氣象站主任、花蓮氣象達人陳世嵐表示，這起巨響不是地鳴，地鳴發生後會產生搖晃，推測是戰機在海外操演導致的音爆，絕對與地震無關。

整理神秘巨響案例，花蓮在2012年10月、2016年2月、9月、10月及2020年12月1日都有神秘巨響的紀錄，但僅有2016年10月的那次被國軍承認，有在花蓮和平山區實施戰機的全校能測試，但包括今天的其餘5次都屬於不解之謎。

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