太魯閣出軌奪49命　李義祥求交保：處理和解...法官不買單延押

▲(左)李義祥(右)華文好釀太魯閣號49死、218傷慘劇，日前法院裁定延長羈押2月。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／綜合報導

太魯閣號事故造成49人死亡、218人輕重傷的慘劇，肇事者李義祥、華文好被依過失致死等罪嫌起訴，由於羈押即將期滿，日前開庭審酌是否延長羈押。李義祥稱「希望能具保出監後處理和解」但合議庭認李、華涉及死傷嚴重足認有逃亡的風險存在，花蓮地院裁定2人從7月21日起延長羈押2個月。

李義祥與越籍逃逸移工華文好在今年4月2日偷偷到工地施工，導致吊卡大貨車從邊坡滑落下去，墜落到軌道被408列次太魯閣列車撞上，釀成重大死傷。2人被依過失致死、過失毀損軌道等罪嫌起訴；李義祥另外因借牌承包、未打電話通報等，同時被起訴肇事逃逸、違反政府採購法等罪，共遭起訴8罪，當中以肇事逃逸最高刑度7年最重。

▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

花蓮地院日前提訊李義祥、華文好，依法審問對2人的羈押要件是否仍存在，以便判斷是否延長羈押。

李義祥出庭稱「希望能具保出監，想好好處理與被害人和解的事情」他的法扶律師同時也強調李並無逃亡、湮滅證據或勾串證人及共犯的可能性。

裁定指出，法官認案件進行程度及李義祥所面臨的社會壓力、刑事責任及民事賠償都並非是一般案件所可比擬，衡諸趨吉避凶乃人的本性，有事實足認他仍有逃亡的風險存在，難以具保方式替代羈押處分，同時審酌該案已對各共同被告進行準備程序，相關卷證檢警機關也蒐證完備送審到法院，李應無湮滅證據、勾串證人及共犯的機會存在，對此解除禁見通信及授受物件，從7月21日起再延長羈押2個月。

另外，華文好法扶律師表示，以該案來說，華文好所為行為與結果無因果關係，希望讓華文好責付。合議庭認續羈押的原因為，華文好逾期居留，在台親人僅有姊姊，然而姊姊無法接納華文好同住，故認有羈押必要，同時也認華文好應無湮滅證據的可能性存在，解除華文好禁止接見通信，從7月21日起再延長羈押2個月。

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