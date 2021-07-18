淫男「載妳回家」拐女野外性侵！　強舔雙胸留唾液DNA下場慘

▲江男性侵小萱得逞，還塞給她500元丟包路邊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮一名江姓男子去年3月騎車在路上，看見一名女子獨自走在路邊，上前攀談到提議送她回家，結果將對方載往樹林強迫口交後還做出指侵等行為，隨即丟包路邊並留下500元離去。員警發現女子後得知情況，檢方之後在女子胸部上採集到江男唾液，法官則依據證及證詞判處其4年有期徒刑。

判決書指出2018年3月一天下午，江男騎乘機車行經一處村內道路時，看到小萱（化名）獨自走在路邊，頓時色心大起，誘拐對方「上車，我帶你回家」，之後卻騎進一處樹林裡。江男提議和小萱發生性關係，完事後會付給她500元，儘管對方說「不」，他仍強迫小萱幫忙口交，還掀起她衣服強行親吻，並指侵下體得逞。江男隨後載小萱到一處路邊丟包，隨即騎車離去。

小萱父親當天下午未見到智能不足的女兒回家時，已打電話請警方協助尋人，後來在小萱被江男丟包的不遠處路上發現小萱，經詢問後才得知她就在前不久遭人性侵。檢方在小萱胸部上採集到嫌犯唾液，並根據小萱手繪的事發地點地形圖了解犯案現場，之後將唾液比對江南DNA吻合，遂起訴江男。

江男辯稱當時本來是要載小萱回家，但因為小萱沒戴安全帽，為了避開巡邏員警才騎上小路，「我們聊一聊我自己感覺可以跟她做」，並表示以500元為代價進行性交易，他說小萱當時同意，才會和她發生關係。他還坦承原先是要用生殖器進入曉萱下體，但沒有成功才更以手指進行。

檢方在對小萱做過測驗後，證實小萱為智能不足者，且小萱領有重度精神障礙手冊；小萱父親則表示，女兒的生活跟其他人沒有太大差別，家人說的話也聽得懂，只是外人說的話常會有不了解的情況發生。對此，江南辯稱事先不知道小萱智能不足，再稱當時小萱沒有完全拒絕，因為若拒絕就不會坐上他的車，而且事發當時也只是往他胸口推了一下，之後也就沒什麼反應。

法官認為，並無證據可表明小萱當時曾同意江男的「500元性交提議」，且當時小萱已經表達拒絕行為，江男仍利用情況對小萱做出強制行為，加上小萱胸部上的唾液DNA與江男相符，因此依強制性交罪判處江男4年徒刑。