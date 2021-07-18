台南18歲以上個年齡層疫苗喜好比　莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

▲台南市衛生局長許以霖指出，根據台南預約施打疫苗的一個數字來看，長者還是比較喜歡打莫德納。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局長許以霖指出，根據台南預約施打的一個數字來看，65歲以上只願意打莫德納、跟願意打莫德納或AZ的比例是2:1，50歲大概是1.5:1，到了49歲以下大概是1:1了，所以看起來長者還是比較喜歡打莫德納。

許以霖局長說，老實講這是因為現在疫情平穩大家還可以選，還可以等啦，如果像北部有些疫情比較緊張的時候，大家就是覺得有疫苗就可以打，那這也是一個因為不同狀況下，反應出來的一個現實面，

此外，中央流行疫情指揮中心放寬了戶外飲食，台南市有無新的規範？黃偉哲回應說，台南還在評估考慮中，因為現在是假日，市府跟旅宿業者在19日會開會，會跟旅宿業者來做一個討論，看能怎麼樣做，能夠兼顧他們生計和防疫，生計跟防疫要並重。

黃偉哲強調，有些國家沒有限制的解封，會造成一個將來這個防疫上的困難，因為解了又封，封了又解的時候，會碰到防疫疲乏，因為大家好不容易，已經封閉了一些時候，完全解封都沒有限制的話，現在如果國家政府又希望能夠進入封城，或進入高規格警戒的時候，民眾可能會有些抗拒的心理，但是這是現實跟感覺的一個交戰。所以說希望，將來如果要微解封的話，必須要有一些防疫指引，因為要有這些防疫指引，所以需要跟一些業者共商討論出適當的方式。

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