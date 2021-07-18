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全國疫苗人口涵蓋率20.4％台南19.1％　黃偉哲親自解謎

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫苗人口涵蓋率至7月16日止20.4％，而台南19.1，台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但怎麼樣證明台南很努力施打呢？就是疫苗剩餘量台南就是最少的。

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，很明顯台南市的疫苗分配比其他五都稍微少一點，這也是因為疫情的關係，在疫苗當初分配的時候，會因疫情的高低而去分配疫苗的多寡。若疫情真的很嚴重的會多10％，若疫苗在次嚴重的話會多5％，我們台南是屬於疫情不嚴重的，相對低風險的，所以我們就沒有多這5-10％疫苗，台南都會體會中央的苦心。

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外有人會說是不是我們的年長者族群的百分比也比其他稍微低一點，為什麼呢？許以霖說，因為台南的疫情相對穩定，所以我們作法自然不同於其他縣市。疫情很嚴重確診數很高的縣市，一定要先打年長者，避免年長者變成重症。在我們疫情相對比較穩定的縣市，就應該要先打高風險族群，像第一類跟第五類，避免造成確診者更多，這是完全不同的策略。但是到最後一樣，我們疫苗的涵蓋率大家都差不多，齊步往前走，雖然我們在疫苗的量是少一點點，但是後來大家都會一起走到終點。

另外有人質疑說，是不是因為施打點太少，疫苗的使用率不好？許以霖說，其實我們的表格告訴大家很清楚，這是疾管署的表格，不是我們自己做的，我們疫苗的剩餘量是全國第二好，比連江縣差一點點，我們比其他的使用率是更好的。另外是我們台南也開了269個施打點在37區，也感謝台南市議會18日提供滿好的場所，讓我們的民眾可以施打。

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，大家可以看到，在疫苗的公費平台系統上，我們的預約人數是68676，這也比其他縣市比五都稍微少一點，其實我們提供的量能是非常足夠的，我們提供是96183個量能，但是預約到68676，這是因為台南市疫情相對平穩。許以霖說，他也問了很多身邊的長者，為什麼不趕快來預約施打，長者說：「台南的疫情平穩我想讓別人先打，我再等一下」。這可能有人要等莫德納疫苗，有人覺得其他縣市比較需要，疫苗先給別人打。

許以霖說，因為目前一定要透過公費疫苗預約平台，預約完疫苗才會來，所以還是拜託大家要預約，預約疫苗才會到，就算你要莫德納也可以，你就預約說你要莫德納，所以還是拜託大家，台南疫苗人口涵蓋率看起來似乎有一點點落差，但不代表台南的施打率不好。

▲台南市長黃偉哲表示，台南到的疫苗數比較相對的少，所以我們劑次涵蓋率現在19.1%，略低於全國，但施打能量高於其他縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，與其要看疫苗涵蓋率也好，疫苗覆蓋率也好，不管怎麼蓋，數字是不能蓋的，也不能亂蓋的，所以最好的數字是看疫苗剩餘率，還有疫苗剩餘劑數。台南疫苗剩餘的比例跟疫苗剩餘的絕對數量在其他縣市來講，相比起來台南都是比較少的，這點是我們可以跟市民朋友報告的。

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