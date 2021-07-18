全力衝刺提升基隆疫苗覆蓋率　林右昌：輪到你，就來打！

▲全力衝刺提升基隆疫苗覆蓋率。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（18日）持續「＋0」，市長林右昌感謝市民朋友配合，強調這是大家努力的成果！雖然疫情確實有趨緩，但加速完成疫苗接種，仍是現階段對抗疫情最好的方式，為了提升疫苗涵蓋率，基隆市日前也在公費疫苗預約施打上線後，特別開設假日施打站，昨（17日）預約施打率更高達99.2%。

基隆市政府也規劃於近日繼續執行原訂之專案疫苗施打計畫，包含7月19日到7月21日為國小及國小附幼教職員施打、7月19到7月20日為市場及夜市攤商施打、7月21日前完成精神及呼吸照護病患施打，三專案共計4808人。

▲衝刺疫苗覆蓋率7/19日至7/23日專案疫苗接續開打。（圖／基隆市政府提供）

公費疫苗預約系統第二輪施打的第一個假日，本市共開設基隆港務分公司及建德國中兩處施打站，統計截至昨（17日），兩處預約人數972人，實際施打人數964，施打率高達99.2%。林右昌表示，因考量第二輪公費疫苗線上預約對象年齡層為上班族居多，所以特別開設假日施打時段供選擇，感謝市民朋友踴躍前來施打，不止保護自己，更保護了整個基隆市。

林右昌說明，有關先前中央公佈之專案疫苗接種對象，將於近日完成施打。首先，本市將於7月19日7月21日於基隆港務分公司，為全市共42所公私立國小及第二波幼兒園教師及同仁共計2017人進行疫苗施打，儘速於開學前完成接種，達成保護教師守護孩童的目標。

▲考量對象年齡層為上班族居多，特別開設假日施打時段供選擇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

同時，也將於7月19日至7月20日於仁愛區公所6樓禮堂為崁仔頂漁市場、仁愛市場二樓、愛四路夜市、廟口攤商、大武崙黃昏市場及安樂市場，共計2208人進行疫苗接種，確保攤商健康營業，民眾能安心消費；有關精神及呼吸照護病患疫苗接種，除維德、南光和暘基將另行安排合約院所到院協助接種外，其它如長庚、部基、新昆明等皆可自行於院中接種，預計最晚7月21日前可全部完成。

最後林右昌更提醒，完成線上疫苗系統預約及接獲專案通知施打疫苗的市民朋友，請務必依照登記預約及通知的時間前來施打，越早完成施打，越早形成保護力！唯有全市疫苗涵蓋率越高，基隆才能早日築起對抗病毒的保護鏈！

▲基隆市公費疫苗預約施打上線後，17日預約施打率更高達99.2%。

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