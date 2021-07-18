台中祭莫德納「限打令」原因曝　僅剩1萬多劑...防有心人又闖關

▲台中祭莫德納「限打令」原因曝，僅剩1萬多劑疫苗。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市昨（17）日傳出6名中港高中、教師甄試的試務人員因為想不接種專案的AZ疫苗，竟跑到車程一小時的光田醫院接種莫德納疫苗。由於全台中莫德納疫苗僅剩下1萬多劑，市府不得不在記者會中緊急宣布，即日起全市300多家醫療院所停打莫德納，必須將疫苗優先留給孕婦以及接種過第一劑的醫療人員。

國教署將在7月24日舉辦教師甄試，其試務人員在中央專案列冊下，可在7月8日到16日接種疫苗，但台中市中港高中6名擔任試務人員的老師，因不想打AZ疫苗，沒有前往媒合的台中醫院接種疫苗，竟闖關跑到一個小時車程距離、非專案醫院的光田醫院接種莫德納成功。台中市府回應，依照中央相關規範沒有違法，但有瑕疵。但台中市政府為了防止類似情況再發生，緊急宣布，全台中市300多家醫療院所停打莫德納，限孕婦以及接種過第一劑莫德納的醫護人員可接種。

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此外，台中市長盧秀燕今（18）表示，積極向中央爭取65歲民眾施打疫苗權益，補足第八類施打對象，中央也同意再撥補一波疫苗給台中，疫苗配送後預計在7月22日於快打站為民眾施打；同時，20至22日也安排台中市的國小老師與第二波學前兒童教育工作者約1萬7千人至快打站接種疫苗，並針對18歲以上長照失能7級、8級，不便前往醫院施打疫苗的民眾提供預約「到府施打」服務。