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武嶺「從夜市開到早市」　停車場降載還硬擠！網驚：無政府狀態

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長中，而昨（18日）、今兩天是「微解封」後首個周末連假，已有不少民眾已忍不住自主解封：合歡山武嶺今天在無人看管的凌晨即湧現大批車潮，清晨時還匯聚更多人車，形同「從夜市開到早市」、無視停車場降載措施，讓網友錯愕傻眼、擔心衍生防疫破口，主管機關表示將進一步研議管制措施，並呼籲民眾恪遵相關防疫禁令。

▲合歡山武嶺停車場在微解封後，今晨出現大批人車群聚亂象。（圖／民眾提供）

▲合歡山武嶺停車場在微解封後，今晨出現大批人車群聚亂象。（圖／民眾提供）

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合歡山在「微解封」前即有人車趁夜湧上武嶺賞景的情形，被網友戲稱為「武嶺夜市」；「中橫路況交通資訊站」臉書粉專今天凌晨2時許PO出武嶺亭監視器畫面，顯示現場又聚集人車，即使已是深夜，數量還比白天有主管單位人員看管時為多，粉專小編笑稱「一定是壓力太大才亂夢，現在武嶺不可能吶（那）麼亮！吶（那）麼多人！」

▲合歡山武嶺停車場在微解封後，有無主管單位派員駐守的狀況大不同。（圖／民眾提供、翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專、仁愛警分局提供）

▲合歡山武嶺今凌晨就出現大批人車群聚。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

未料時至清晨5時許，人車聚集的情況竟變本加厲，有網友透過即時監視畫面發現，明明已實施降載至40%、從原本64車格減為17格的武嶺停車場，並在禁止停車的車格上設置交通錐或反光柱，現場竟擠進40餘輛汽機車，有人將車插進反光柱間隙，更有人直接在交通動線和合歡山公路兩側路邊上違停，網友驚呼：「簡直是無政府狀態！」

太魯閣國家公園管理處指出，因為每天早上都是8點派員到現場管理秩序，才會在無人看管時段出現亂象，將研議進一步的管制措施。

▲合歡山武嶺主管單位籲民眾配合防疫管制措施。（圖／仁愛警分局提供）

▲合歡山武嶺主管單位籲民眾配合防疫管制措施。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛警分局也提醒民眾，自17日起每逢假日期間，由昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，將與埔里工務段便於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行（東行管制，西行不管制）、每10分鐘放行20部車，台14甲線29至34k（昆陽至克難關）路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。
 

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