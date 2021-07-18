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夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

記者吳世龍、戴若涵／台南報導

台南市將軍區17日下午4時50分發生一起悲劇！一名37歲戴姓男子開著休旅車返家卸貨，不料，卻意外輾斃2歲的么女。戴男與同為空軍的妻子下午在同袍陪同下到台南市殯儀館相驗，戴男情緒低落、眼眶泛紅，不發一語離開現場。

▲▼台南女童遭父親輾斃，檢方今進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南女童遭父親輾斃，檢方今進行相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

據了解，戴男在台中清泉崗服役，為空軍士官長，戴妻則為少校，於在台東服役，夫妻倆均為職業軍人，一共育有3名子女（2男1女），大兒子就讀小學1年級，二兒子目前讀中班，發生意外的女童年紀1歲7個月，為家中老么。

▲▼台南女童遭父親輾斃，檢方今進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

據女童阿嬤的林姓友人表示，女童十分乖巧可愛又聽話，父母親也都相當疼愛女童。夫妻倆只要放假休息，一定回家看孩子，所以女童也非常黏父母親。

他表示，事發當下，父親開車外出買東西，才剛回到家，根本沒看見女童在玩耍，才會造成這起意外。事後家屬緊急打119將女童先送至麻豆新樓醫院急救，雖然情況不樂觀，但戴男仍不放棄希望，將女童轉送至成大醫院搶救，但女童仍因頭骨骨折、腦出血，傷勢過重宣告不治。

▲▼台南女童遭父親輾斃，檢方今進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

檢方18日下午前往台南市殯儀館進行相驗，戴男夫妻也在在軍中同仁的陪同下現身，整個過程約不到一小時結束，夫妻倆看完孩子的遺體從解剖室走出後，只見戴男眼眶泛紅、情緒相當低落。一旁陪同的軍中同袍見狀，則不時拍拍他的肩膀，一行人不發一語離開現場。

當地里長戴大川則透露，戴男夫妻倆結婚多年，原本生了2個兒子，但夫妻討論後因為實在太想要女兒，才會選擇力拚第3胎，順利生下戴小妹妹，而小女童出生後也備受家人疼愛，與爸爸感情相當好。

▲▼台南女童遭父親輾斃，檢方今進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

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