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陳政聞「牡丹灣villa群聚」罰不罰？陳時中：待地方政府調查清楚

▲▼屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

▲屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（合成圖／民眾提供、翻攝陳政聞臉書）

記者彭懷玉／台北報導

13日起微解封，屏東縣頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒，更有人踢爆行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞也在內。對此，指揮官陳時中今日於記者會上說，「屏東餐廳還是維持不內用的情況，但住民宿我們沒說不行，地方政府需調查清楚，有違規事實才能接下去討論。」

媒體詢問，陳政聞一行人13日當天超過10人包下屏東的房間，是否已有超過指引的規範？指揮中心指揮官陳時中說，住民宿並沒有說不行，第一個要確定那是不是事實，若是事實，才討論下面相關行為，確實現在看到的報導，相信還是要由地方政府把事情調查清楚，才能說可不可以。

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▲▼0718流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中說，在三級警戒適當鬆綁情況下，餐廳在有隔板、拉開距離等指引下，是就疫情需設下的相關規則，不過，在屏東餐廳還是維持不內用的情況，就要看情況是不是事實。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，至於原來在三級警戒適當鬆綁的情況下，餐廳在有隔板、拉開距離等指引下，是就疫情需要設下的相關規則，不過，在屏東餐廳還是維持不內用的情況，就要看情況是不是屬實。

陳時中說，指引現在都在研議中，未來相關的指引都會比較細緻一點，每個主管部會對自己主管單位的需求，才會更清楚，由各主管單位研議中。

據悉，縣府14日接獲民眾檢舉，派員前往民宿稽查，並以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，對場地管理人先告發，依該規定，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；並要求該店提供住宿客人名冊，勾列比對，逐一開罰。

該組超過10位以上的客人，於13日微解封包下的最大團，逾10人訂了「牡丹灣villa」數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等客房，預計行程為3天2夜。但他們疑似知道被檢舉，14日中午就緊急退房。

對此，陳政聞稍早親自透過電話回應：「我帶著老婆女兒到牡丹villa 住宿沒有錯，因為是微解封第一天，但是我要澄清一下，所謂餐廳的群聚，我不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定」。

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