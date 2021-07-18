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台南率全國之先施行休閒農場微解封　黃偉哲：讓民眾防疫之餘也能安心出遊

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒第三級雖然延至7月26日，但自7月13日起全國各地皆適度鬆綁部分防疫措施，台南市政府為兼顧防疫與民眾生計，日前已公布宗教活動、夜市及餐飲業內用、教育場域、觀光場域及藝文場域鬆綁措施，18日適逢微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，此次特地邀請行政院農委會輔導處長陳俊言一同到走馬瀨休閒農場視察，一方面是為了解休閒農場防疫作為，以利後續督導市轄內各休閒農場落實防疫規定，另一方面則是藉由視察了解業者的困境，期盼陳處長能幫忙爭取更多輔導補助計畫，共同協助業者度過難關。

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，民眾宅在家防疫2個月，為舒緩壓抑情緒，極可能在鬆綁後出現報復性出遊的情形，為確保遊客及從業人員健康安全，台南市率全國之先，由市府農業局與衛生局跨局合作，共同辦理休閒農業場域防疫措施公告及防疫督導工作，作為休閒農場業者及民眾共同遵守的依據，後續將強化各項防疫宣導，讓民眾了解規定並安心出遊。

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清指出，台南市目前有4家休閒農場向該局申請復業，經綜合評估後獲准適度鬆綁，分別是走馬瀨農場、仙湖休閒農場、大坑休農場及吉園休閒農場。為避免疫情因適度鬆綁出現不可控制因素，農業局會持續督導業者遵照中央流行疫情指揮中心及市府各項適度鬆綁指引，落實相關防疫管制措施，讓業者提供遊客適度食、宿、遊、購、樂等服務，也為日後全面解封時，能在最快時間內恢復服務量能做好準備。

▲微解封第一個週末假期，市長黃偉哲特地至走馬瀨休閒農場視察各項防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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