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政院高官Villa度假　黃國昌：人民配合忍耐！有錢有勢的卻胡搞

記者杜冠霖／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，更被踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。對此，前立委黃國昌批評，為了防疫一般民眾都在配合忍耐，「一群有錢有勢的人，卻聚在飯店這樣胡搞！」

▲▼屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

▲行政院官員陳政聞。（資料照／翻攝陳政聞臉書）

黃國昌18日於臉書發文指出，一群政商名流違反防疫規範，遭人檢舉時，業者第一時間否認有聚餐，結果被檢舉人拿出照片打臉，之後傳出有行政院官員參與其中，行政院出面說官員是待在房間，沒有參與聚餐。業者也說餐廳監視影像沒有存檔。「真相有待徹查，但相信每個人心中都有一把尺。」

黃國昌質疑，業者已經被開罰，違反防疫規範的那群貴客難道不必查明違法者身分，一一依法開罰嗎？為了防疫，一般民眾都在配合忍耐。基層勞工甚至為了吃頓早餐，需要想辦法躲在無人之處避免受罰。結果一群有錢有勢的人，聚在飯店這樣胡搞。「這個國家，關於防疫，不能有雙重標準。」

屏東縣政府今表示，接獲檢舉後派員稽查，以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

屏東縣政府指出，目前已對「牡丹灣villa」開出一張告發單，而當時餐廳內有那些人參與群聚，仍要依據業者提供名單，和照片人物進行勾列比對確認，再對行為人開單告發，而在場的人士身分，牽涉個人隱私，不便透露。

行政院發言人羅秉成則表示，陳政聞已將此事向政院報告，表示他當天僅與家人到當地住宿，並未參與晚上的餐會，並未違反相關防疫規定，不過政院仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。

▼牡丹灣villa餐廳群聚。（圖／民眾提供）

▲牡丹灣villa餐廳群聚 。（圖／民眾提供，以下同）

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