黃偉哲再度前往新營施打站　關心民眾施打疫苗情形

▲台南市長黃偉哲18日一早再度前往新營大型施打站，探望關心市民施打疫情的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中央｢COVID-19公費疫苗預約平台｣預約開打的第二天，台南市長黃偉哲18日一早再度前往新營大型施打站，探望關心市民施打疫情的情形，黃偉哲問候並感謝在場服務的醫護與支援協助的公務人員辛苦了，且不斷叮嚀已完成施打的民眾，千萬不要搓柔，要多喝水，多休息，讓身體順利產生抗體。





新營大型施打站設在新營體育館，戶內外空間相當寬敞，施打與休息區有冷氣開放，讓施打的民眾能在舒適的空間完成注射與休息，17日第1天有8百多人完成施打，18日續有195人。黃偉哲17早上就前往現場關心民眾施打狀況，18日也是一早，施打站才剛開打沒多久，又再度到場關心。





黃偉哲表示，第二批施打50到60歲的族群，大約有37萬多人，希望大家多多來施打，健康要靠自己來。盼大家能夠趕快把握機會，因為不管是AZ，不管是莫德納、BNT都是好的疫苗。目前為止，登記的人數是超過疫苗的數量，黃偉哲並再次呼籲大家一同努力，儘快施打。



市議員蔡育輝也是一早就到現場，他相當關心新營體育場施打站的設施情形，並提出多項建議，黃偉哲表示市府會盡力改善各施打站的環境，能提供給市民更好的施打環境。

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