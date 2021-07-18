牡丹灣villa提交26住宿名單　其中14人疑群聚...業者挨罰道歉

▲「牡丹灣villa」餐廳內被檢舉微解封群聚 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚，在餐廳內煮火鍋、飲酒情事；行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞先前已表示帶妻兒入住，但並未參與餐會。業者也提供當天全部26名入宿名單，其中14人疑聚餐，已對業者開出告發單，罰款6至30萬元，其他行為人將進行勾稽比對後開單告發。

▲圖為縣府人員稽查情形。

屏東縣政府1999專線14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定。

屏東縣政府派員稽查，業者提供當天住宿名單有26人，其中14人群聚，涉及個資法，縣府及業者均表示無法提供客人姓名。縣府交通旅遊處長黃國維表示，由於沒有監視器，該處僅能透過檢舉照片配合業者提供名單，逐一勾稽比對出身分，再依規定告發，移交衛生處裁罰。

他說，違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。目前業者違規事證明確，已先開罰。

「牡丹灣villa」也發表聲明，「在疫情微解封當天，因同仁處理不周，造成本次困擾，向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封之前，以最高標準落實防疫政策，並做好嚴謹防疫規模。」

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