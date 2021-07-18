微解封人車狂湧入！　陽明山公園不到10點「已達容留數」

▲陽明山國家公園二子坪停車場。（圖／翻攝自陽明山國家公園管理處網頁）

記者袁茵／台北報導

全國三級警戒延長至7月26日，不過13日起進行微解封，17、18日為微解封後第一個週休假期，許多民眾趁好天氣赴陽明山國家公園。陽管處18日表示，截至早上9時50分，園區的停車場到達容留數，建議民眾避免前往。

在中央宣布微解封後，內政部長徐國勇16日前往陽明山國家公園，提醒第三級警戒尚未解除，防疫不能鬆懈，民眾若有外出，務必依照中央流行疫情指揮中心的規定，全程戴妥口罩、保持社交距離、減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。

徐國勇表示，第三級警戒尚未解除，目前有條件開放進入國家公園，除了山屋、生態保護區及墾丁所有沙灘仍持續關閉外，戶外遊憩據點將加強監測人流，並配合所在地方政府或原鄉部落的防疫措施執行；室內場所依每人2.25平方公尺進行總量管制；住宿小木屋每間上限4人；停車場管制停車數為原數量的40%。另陽明山國家公園更配合雙北市政府防疫規定，餐廳及販賣部皆禁止內用。

不過，陽管處18日指出，截至早上9時50分，本園擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑、鞍部、二子坪1號、二子坪2、大屯1號、大屯2號停車場已到達容留數，建議民眾避免前往以免久候。