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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

▲▼行政院會後記者會，衛福部次長薛瑞元、政委唐鳳、經濟部次長林全能。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員唐鳳。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

備受日本人喜愛的我國政務委員唐鳳，本來規劃隨同中華隊前往參與東京奧運。不過，行政院發言人羅秉成18日表示，為配合國際奧會針對各國發布之防疫規範，並考量奧運主辦國日本之防疫需要，唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

羅秉成指出，中華奧會於14日甫接獲國際奧會向各國發布之電子郵件通知，得悉基於本次奧運主辦國日本之防疫考量，有關東京奧運之開幕典禮，將嚴格限制選手以外之出席人員，僅開放各國奧會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成指出，教育部體育署於接獲上開訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認係國際奧會為因應日本疫情之防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施；而行政院唐鳳政委雖為貴賓身份，但不在上述國際奧會的出席對象範圍之內，受限於此一新防疫規定，唐政委恐無法親自參加開幕式。教育部體育署於確認上開資訊，並與唐鳳政委討論後，向蘇院長報告上情。

羅秉成表示，蘇貞昌在瞭解唐政委及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國之防疫需求，於徵詢唐政委意見、並向蔡英文總統報告後，決定取消唐政委此次出席東京奧運的行程。

蘇貞昌也表示，奧運是體育選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府的責任就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光，也請教育部、外交部協同中華奧會，全力完成此項任務，並祝福地主國日本辦理東奧圓滿成功，也要對日本政府接二連三捐贈台灣疫苗的情誼，再次表達由衷的誠摯謝意。

羅秉成表示，雖然唐鳳政委無法親自到場，但仍會在臺灣為我國選手加油打氣，並持續與日方保持密切互動，繼續促進台日兩國的友好關係。

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