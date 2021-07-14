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登記疫苗接種「名字變方塊」　陳時中：細節會和唐鳳請教

▲▼ 0710中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日開放18歲以上全民可上公費疫苗接種平台登記意願，第一天就吸引近500萬人登記，但也出現不少亂象。有民眾就反應名字有字在預約平台無法打出來，導致沒辦法完成登記，指揮中心副指揮官陳宗彥解釋是造字問題，指揮官陳時中表示細節會和行政院政委唐鳳請教。

有民眾指出，自己的名字在預約平台中無法顯示，反而會呈現正方形框框，導致遲遲無法完成登記，造成困擾。副指揮官陳宗彥在記者會中表示，有些字體字形關係會導致造字問題，可能系統會透過造字來協助處理；指揮官陳時中則表示，下午都已經重新更正過，裡面細節恐怕必須和唐政委請教，他也不是很清楚，但表示現在會定時更新資料。

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指揮中心13日傍晚公布第三輪意願登記數字，截至7月13日17時，全國意願登記完成總人數已有485萬2553人，其中單獨登記AZ人數為6萬3310人，佔總登記人數1.30%，兩種疫苗都願意接種的有169萬人，佔3成，而高達309萬人只選擇想打莫德納，佔6成。莊人祥指出，目前一至三輪皆為AZ疫苗施打，其中第二輪完成疫苗接種簡訊將發出114萬人，這些人數不包含在計算在第三輪登記的485萬總人數當中。

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