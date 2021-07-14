單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

▲中央疫苗預約平台第三輪意願登記首日，就出現計算錯誤的情形。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央疫苗預約平台13日開放18歲以上民眾進行意願登記，一度造成網站大塞車，到傍晚5點為止共有664萬人完成。行政院政務委員唐鳳13日下午指出，單勾AZ的民眾已經有130萬人，但到了晚間卻更正為6萬3310人，前後差了將近19倍之多。對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，後台計算錯誤導致數字有出入，以新公布數據為主，引發質疑。

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，到14日下午5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4,714，其中只有登記AZ人數12萬8,450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8,692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7,572人，佔總登記人數58.81%。

▲18歲（含）以上13日開放預約登記打疫苗。（圖／翻攝官方網站）

政委唐鳳13日在下午疫情記者會中指出，有130萬人單獨勾選AZ疫苗，到了傍晚，指揮中心突然以「後台計算錯誤」為由，將數字更正為6萬3310人，相差了19倍之多。對此，國民黨立委鄭麗文14日痛批，一個簡單沒技術難度的平台，拖到天荒地老，實際上線又一堆烏龍跟錯誤，「民進黨政府除了吹牛、收割，還會什麼？」

針對疫苗預約系統13日一度因網路流量超過前端閘道負載，造成系統無法運作，鄭麗文質疑，連個疫苗接種預約系統都會當機，政委唐鳳還敢稱IT大臣，隨便坊間工程師都比唐鳳好幾百倍，「說這是科技大國亞洲矽谷嗎？上得了檯面嗎？一天到晚當機，這些烏龍系統每天開台灣人玩笑。」

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

唐鳳表示，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

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