　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

▲▼唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

▲中央疫苗預約平台第三輪意願登記首日，就出現計算錯誤的情形。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央疫苗預約平台13日開放18歲以上民眾進行意願登記，一度造成網站大塞車，到傍晚5點為止共有664萬人完成。行政院政務委員唐鳳13日下午指出，單勾AZ的民眾已經有130萬人，但到了晚間卻更正為6萬3310人，前後差了將近19倍之多。對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，後台計算錯誤導致數字有出入，以新公布數據為主，引發質疑。

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，到14日下午5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4,714，其中只有登記AZ人數12萬8,450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8,692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7,572人，佔總登記人數58.81%。

▲▼第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。（圖／指揮中心提供）

▲18歲（含）以上13日開放預約登記打疫苗。（圖／翻攝官方網站）

政委唐鳳13日在下午疫情記者會中指出，有130萬人單獨勾選AZ疫苗，到了傍晚，指揮中心突然以「後台計算錯誤」為由，將數字更正為6萬3310人，相差了19倍之多。對此，國民黨立委鄭麗文14日痛批，一個簡單沒技術難度的平台，拖到天荒地老，實際上線又一堆烏龍跟錯誤，「民進黨政府除了吹牛、收割，還會什麼？」

針對疫苗預約系統13日一度因網路流量超過前端閘道負載，造成系統無法運作，鄭麗文質疑，連個疫苗接種預約系統都會當機，政委唐鳳還敢稱IT大臣，隨便坊間工程師都比唐鳳好幾百倍，「說這是科技大國亞洲矽谷嗎？上得了檯面嗎？一天到晚當機，這些烏龍系統每天開台灣人玩笑。」

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

唐鳳表示，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
10年來不尻睡不著「每天一兩發」　性治療師：影響2關鍵才算成
單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改　立委罵
快訊／A女向雞排妹道歉了！急改口：我們都是被害人
鳳梨捐出30萬！助「柔道黃小弟」家人上訴：要認為我做秀就盡量
陳水扁血氧降到90%「臥病在床」　現況曝光
鑰匙放車上竟「熱炸」　她見這幕傻眼：怎變一道菜？
快訊／雪隧晚間驚傳火燒車！隧道雙向暫封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機14天擾台11次！今再派運8反潛機　空軍廣播驅離

單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

血氧降到90%　陳水扁曝現況：謝謝大家的關心與祝福

別玩餐具！蘇貞昌闢謠打完莫德納變「萬磁王」：洗完澡就不會黏湯匙

幕後／江啟臣憂Delta再變種　買500萬劑BNT超前部署「第三劑」

印尼單日確診數破4.7萬　外交部援贈200台製氧機

阮昭雄「超自律」狂瘦6公斤　每天都做「這件事」消掉鮪魚肚

蘇貞昌加碼180億　力拚2024年漏水率降至12%

外媒稱郭台銘「被徵召」買疫苗　總統府：鴻海台積電皆主動申請

國民黨聯合4縣市申購疫苗　行政院：現階段無開新專案必要

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

7歲底迪拔牙！牙齒纏線綁門把　連關3次才成功「不怕痛秀成果」

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

共機14天擾台11次！今再派運8反潛機　空軍廣播驅離

單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

血氧降到90%　陳水扁曝現況：謝謝大家的關心與祝福

別玩餐具！蘇貞昌闢謠打完莫德納變「萬磁王」：洗完澡就不會黏湯匙

幕後／江啟臣憂Delta再變種　買500萬劑BNT超前部署「第三劑」

印尼單日確診數破4.7萬　外交部援贈200台製氧機

阮昭雄「超自律」狂瘦6公斤　每天都做「這件事」消掉鮪魚肚

蘇貞昌加碼180億　力拚2024年漏水率降至12%

外媒稱郭台銘「被徵召」買疫苗　總統府：鴻海台積電皆主動申請

國民黨聯合4縣市申購疫苗　行政院：現階段無開新專案必要

苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

外送員看訊息通知驚見客人說出「超狂2字」！網羞起鬨：我已經抵達

三級警戒實施居家辦公　台北辦公室空置率「下降0.4%」探10年新低

貨幣繼續寬鬆！Fed主席國會證詞　經濟復甦「還沒達標」

「打擊更活躍」味全2戰狂敲20安　優瑪不好打？葉總這樣說

共機14天擾台11次！今再派運8反潛機　空軍廣播驅離

超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍

口碑爆棚！　《洛基》迎大結局…迪士尼宣布「確定續訂第二季」

女客人趁取貨「連偷5次」　馬國畢公開監視器畫面…原諒原因曝光！

單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

王定宇曝好消息！　187萬劑疫苗明下午抵台

快訊／新北市「見零」！2例確診為居家隔離轉陽

陳水扁再度缺氧！　臥病在床照片曝光

快訊／江啟臣宣布：國民黨協助4縣市買500萬劑BNT‘

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

「昨晚小酌睡一覺以為酒退了」　丁允恭：對受傷騎士很抱歉

上海復星BNT合約範本　傳要求收集台灣醫療紀錄

穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批　劉宥彤向蔡英文致歉：會自我檢討

快訊／新北確診足跡公布！這間全聯「逛滿1小時」

快訊／侯友宜曝新北解封三順序　餐飲內用最後才能開放

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

更多熱門

相關新聞

泰國考慮限制疫苗出口　影響台灣

泰國考慮限制疫苗出口　影響台灣

泰國境內新冠病毒疫情重新生溫，泰國政府一名官員13日透露，泰國政府有意限制在泰國生產的AZ疫苗出口，以優先應對當地危機。然而，此舉可能影響到東南亞鄰近國家的疫苗供應，並且激起有關「疫苗保護主義」的擔憂。

預約疫苗「名字變方塊」　陳時中：會問唐鳳

預約疫苗「名字變方塊」　陳時中：會問唐鳳

陳時中：要等就讓想打的人先打

陳時中：要等就讓想打的人先打

越早登記越早打？疫苗預約「10大QA一次搞懂」

越早登記越早打？疫苗預約「10大QA一次搞懂」

AZ、嬌生推「改良疫苗實驗」撇血栓疑雲

AZ、嬌生推「改良疫苗實驗」撇血栓疑雲

關鍵字：

疫苗施打意願登記與預約系統唐鳳AZ疫苗鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

「4成人只選莫德納」GG！陳時中：以AZ為主

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今增本土17例、另增6死

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面