疫苗預約今開打！高雄阿姨樂比讚　高流接種站還可看五月天演唱會

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

行政院政委唐鳳規劃的疫苗意願登記與預約接種平台，完成第二輪預約者從16日開始接種。高雄展覽館今早陸續有民眾入內施打，並大讚預約平台很方便。另外，高流音樂中心接種站還安排精彩節目，讓民眾不知不覺中，就打完疫苗！

▲高雄展覽館16日上午施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

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▲42歲許小姐表示預約系統非常方便 。（圖／記者吳世龍攝）

42歲許小姐大力比讚，表示系統非常方便，只要在家操作填寫意願，預約完成再過來施打，讓年齡比較低的人也可以先打到疫苗，操作系統很棒。

▲黃太太說：「有打有保庇！」。（圖／記者吳世龍攝）

「有打有保庇！」55歲黃太太表示，疫情嚴重提前打很棒，唐鳳預約系統還不錯，不會造成混亂，也很有秩序。

▲▼高雄流行音樂中心接種站，長輩施打疫苗還看五月天演唱會。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁表示，市府特別安排捷運到展覽館站的接駁公車，以及停車免費服務。而首度採用的高雄流行音樂中心施打站，長輩們可以一邊打疫苗，一邊看演唱會，每天都有不同精彩節目，在不知不覺中，就打完疫苗。

陳其邁也提醒，已經預約接種的市民朋友，為了快速通關，請記得帶身分證、健保卡、超商預約的小白單、或者截圖，能讓進場速度加快。

▲入場前出示身分證、健保卡、超商預約的小白單、或者截圖可快速通關。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼民眾陸續入內施打疫苗，動線順暢秩序良好。（圖／記者吳世龍攝）

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