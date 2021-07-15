台灣二度控制疫情　朝日新聞歸納3大原因

▲政委唐鳳在日本人氣高，還傳出日本網友希望他協助改善疫苗預約系統。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌15日在院會中指出，從5月中旬疫情升溫，本土確診數曾達到500多、600多例，到現在已連續21天控制在兩位數以下，自7月11日以來甚至維持在20幾、10幾例以下，疫情持續穩定控制中，連日本朝日新聞前幾天都大篇幅報導，稱讚台灣「二度成功控制疫情」，相當不容易。

7月11日朝日新聞報導指出，台灣疫苗施打率未及兩成，卻還是可以抑制感染蔓延的三大原因：1.蔡政府以防疫為最優先事項，迅速的防疫對策奏效。2.台灣的部會首長透過仔細的說明，與民眾建立信任關係，藉此爭取民眾高度配合防疫。3.台灣善用IT技術，公布可以全國通用的追蹤確診者接觸足跡系統（簡訊實聯制）；並開發出全民可以在網路、便利商店等預約疫苗接種系統平臺。

民眾信賴政府以及指揮中心，願意配合各項防疫措施，這是去年疫情爆發以來至今，台灣不管面對怎樣的疫情變化，仍能將疫情控制得宜的最關鍵因素。

另外，政委唐鳳在數位科技領域表現亮眼，甚至揚名海外在日本也擁有高人氣，行政院長蘇貞昌更指派唐鳳代表政府出席東奧。面對日本網友期待唐鳳能發揮長才協助日本改善疫苗預約系統，政院表示，有需要由唐鳳提供相關協助，相信他也會努力達成。

行政院發言人羅秉成表示，政院對唐鳳政委到日本去這件事情，是院長支持也肯定，院會還特別請唐鳳政委要代表台灣跟日本道謝。如果唐鳳政委在他能力所及，有需要由他來提供相關協助，相信唐鳳政委也會努力達成。