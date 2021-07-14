你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

　

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

▲疫苗預約網友疑問重重，10大QA帶你一次看懂。

記者李佳蓉／整理報導

新冠疫苗陸續抵達台灣，指揮中心昨（13）日也開放18歲以上民眾可至「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記，本次將於7/15下午5點收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。許多網友對於疫苗預約平台流程相當困惑，《ETtoday新聞雲》貼心整理10點最常見問題，一次幫你解答。

1. 意願登記代表一定打得到嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了原本第9、第10類族群外，COVID-19公費疫苗預約平台已開放民國92年以前出生者（18歲以上國人）意願登記。民眾須先至平台完成意願登記後，在疫苗供應量充足情況下，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按照疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾；而尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。

2.前三週只有開放AZ疫苗，但僅登記莫德納想換打AZ怎麼辦？

若有意願接種AZ疫苗者，可在意願登記期間內（結單前），登入平台後「編輯修改品牌選擇」即可；或是上一輪未登記AZ者，也可在下一輪開放登記時隨時修改。

▲▼詐騙，健保卡，健保局，檢察官，警察，詐騙集團。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

3.已經登記但沒收到簡訊，下一輪還要再登記意願嗎？

只要已進行意願登記，即使未收到簡訊也不需要重新登記，待有預約資格就會收到通知。

4.越早登記越早打疫苗？

只要在同一週期內，登記的先後順序與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年」按照年齡排列。在意願登記完成後，會出現登記完成的時間及登記序號，底下有一行紅字提醒民眾，「登記序號」並非後續疫苗「預約接種」之順序。

5.已經收到簡訊了，只能採取線上預約嗎？

除了「線上預約」外，也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

6.打過第一劑的人，也可以上網登記施打第二劑嗎？

只要符合資格者，皆可預約登記，其中包括第1～8類還未打疫苗者。目前食藥署僅排除已完整接種2劑的名單不可預約。

7.什麼時候開放下一輪登記？

上一輪收單隔日，就會啟動下一輪意願登記。例如第三輪開放18歲以上民眾意願登記，時間至7/15下午5點，並同步進行第三輪結算，簡訊通知時間為7/16～7/18，意指16日即開放下一輪登記。

8. 長輩如果不會預約，身邊又沒有家人可協助該怎麼辦？

全國目前有3300家健保特約藥局可預約；民眾也可將健保卡交給可信任者，協助至超商、藥局或衛生所實體預約。

打完疫苗「吃5類食物」效果更好！專家警告：抽菸病毒易侵襲。（圖／高敏敏營養師授權提供）

9.接種完疫苗後有哪些事情不能做？

重症醫師黃軒提醒，打完疫苗後24小時內避免激烈運動，以利觀察是否有接種後的不良反應，若感覺良好，可在接種後數日嘗試運動，但仍提醒可能易感覺疲憊或力不如前，都是提醒你得馬上休息的訊號。此外，施打疫苗後24～48小時不建議喝酒，容易導致脫水、引發頭痛、肌肉或關節疼痛，這些都可能是疫苗副作用，若因宿醉錯過救治時間得不償失。

營養師高敏敏也提醒，接種後別食用容易引發身體發炎的「油炸重鹹」與「高糖食物」；此外，抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲，過量的酒精以及熬夜，都會削弱免疫系統都應避免。

10.打完疫苗不舒服可以吃止痛藥嗎？

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳建議，「必要時可吃普拿疼」以舒緩症狀，至於施打前吃普拿疼預防，在醫療上沒有這樣的建議，是否會影響疫苗效果，理論上抗發炎的藥物，的確可以減少發炎反應，但對疫苗效果是否有影響，並沒有相關實證資料。他認為「必要時再吃退燒普拿疼，沒必要就不要吃」。

ET快訊
雞排妹拒認正宮「感情被破壞」：是她的選擇！　網轟刷新三觀
尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光」　2秒影片引暴
快訊／53歲男躺公園涼亭暴斃！　曾拒絕打疫苗
獨／打莫德納後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送
快訊／丁允恭酒駕肇事！　撞倒機車畫面曝光
Gogoro新3車型上市！　最低5萬元可入手
快訊／酒駕撞傷機車騎士　丁允恭回應了
快訊／台中小黃運將染疫插管　匡列30人1確診
打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「妹妹對不起」憶21年前遭詐8千元　苦主：當時的詐騙好有禮貌

「MagSafe外接式電池」無預警上架！他好奇誰買單　網1理由推爆

獨／接種後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送急診

你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

奧運划船選手甜姐兒黃義婷冬山河練習　林姿妙開特例：拜託別檢舉

疫情期間也要善待自己！把日子過精緻、豐富生活技能

婆婆要帶小姑＋男友來玩！她「1舉動」嚇壞尪…秒打電話回絕

尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光了」　2秒影片引暴動

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫插管　匡列30人1確診

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「妹妹對不起」憶21年前遭詐8千元　苦主：當時的詐騙好有禮貌

「MagSafe外接式電池」無預警上架！他好奇誰買單　網1理由推爆

獨／接種後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送急診

你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

奧運划船選手甜姐兒黃義婷冬山河練習　林姿妙開特例：拜託別檢舉

疫情期間也要善待自己！把日子過精緻、豐富生活技能

婆婆要帶小姑＋男友來玩！她「1舉動」嚇壞尪…秒打電話回絕

尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光了」　2秒影片引暴動

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫插管　匡列30人1確診

張育成降到3A首度開轟單場2安　陳聖平敲1安

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

Switch等你抽！ETtoday邀請您一起為東奧金牌王集氣！

寶媽打疫苗前夕「恐慌症發作」　由曾寶儀陪同…完成接種莫德納！

超商凍一夏！小七推「鬼滅之刃」加價購、全家迎東奧集章搶市

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

《黑寡婦》台灣上檔首日！電影院「現排隊人潮」

大谷翔平所有球種都用上！5球解決　塔提斯笑：運氣好

王齊麟超迷幸運色挑內褲球衣　籤表出來剪國中生髮型「排穢氣」

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

5天內颱風生成機率高　「最壞情境恐登陸」

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

快訊／國家警報響！　初判震度4級以上

全台疫苗涵蓋率曝！台北22％本島冠軍

基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

暴雨強灌「10縣市」升級豪、大雨特報

質疑高端疫苗恐被告！粉專「傘兵心態」3點回應了

數十蟑螂湯麵裡群聚！她崩潰：吃了一口

打過AZ也登記成功！他揪Bug挨酸...內行卻點頭

男網友「指交」染性病？女醫打臉：不可能

更多熱門

相關新聞

民進黨團指台中新北接種率低「壓低六都平均」

民進黨團指台中新北接種率低「壓低六都平均」

民進黨立法院黨團書記長羅致政14日表示，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，「是把六都的平均接種率壓低的後段班學生」，且新北市的疫苗庫存率更為全國第一，呼籲國民黨跟政府站在一起，一起呼籲國人接種疫苗，盡快達成7月的25%的疫苗接種率。

大陸上半年出口新冠疫苗逾5億劑　超過所有出口國總和

大陸上半年出口新冠疫苗逾5億劑　超過所有出口國總和

陸地方：家長未打疫苗小孩暫緩入學

陸地方：家長未打疫苗小孩暫緩入學

疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向

疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向

專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！

專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！

關鍵字：

新冠疫苗疫苗預約系統意願登記唐鳳指揮中心新冠肺炎新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面