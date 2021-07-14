你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

▲疫苗預約網友疑問重重，10大QA帶你一次看懂。

記者李佳蓉／整理報導

新冠疫苗陸續抵達台灣，指揮中心昨（13）日也開放18歲以上民眾可至「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記，本次將於7/15下午5點收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。許多網友對於疫苗預約平台流程相當困惑，《ETtoday新聞雲》貼心整理10點最常見問題，一次幫你解答。

1. 意願登記代表一定打得到嗎？

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除了原本第9、第10類族群外，COVID-19公費疫苗預約平台已開放民國92年以前出生者（18歲以上國人）意願登記。民眾須先至平台完成意願登記後，在疫苗供應量充足情況下，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按照疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾；而尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。

2.前三週只有開放AZ疫苗，但僅登記莫德納想換打AZ怎麼辦？

若有意願接種AZ疫苗者，可在意願登記期間內（結單前），登入平台後「編輯修改品牌選擇」即可；或是上一輪未登記AZ者，也可在下一輪開放登記時隨時修改。

3.已經登記但沒收到簡訊，下一輪還要再登記意願嗎？

只要已進行意願登記，即使未收到簡訊也不需要重新登記，待有預約資格就會收到通知。

4.越早登記越早打疫苗？

只要在同一週期內，登記的先後順序與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年」按照年齡排列。在意願登記完成後，會出現登記完成的時間及登記序號，底下有一行紅字提醒民眾，「登記序號」並非後續疫苗「預約接種」之順序。

5.已經收到簡訊了，只能採取線上預約嗎？

除了「線上預約」外，也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

6.打過第一劑的人，也可以上網登記施打第二劑嗎？

只要符合資格者，皆可預約登記，其中包括第1～8類還未打疫苗者。目前食藥署僅排除已完整接種2劑的名單不可預約。

7.什麼時候開放下一輪登記？

上一輪收單隔日，就會啟動下一輪意願登記。例如第三輪開放18歲以上民眾意願登記，時間至7/15下午5點，並同步進行第三輪結算，簡訊通知時間為7/16～7/18，意指16日即開放下一輪登記。

8. 長輩如果不會預約，身邊又沒有家人可協助該怎麼辦？

全國目前有3300家健保特約藥局可預約；民眾也可將健保卡交給可信任者，協助至超商、藥局或衛生所實體預約。

9.接種完疫苗後有哪些事情不能做？

重症醫師黃軒提醒，打完疫苗後24小時內避免激烈運動，以利觀察是否有接種後的不良反應，若感覺良好，可在接種後數日嘗試運動，但仍提醒可能易感覺疲憊或力不如前，都是提醒你得馬上休息的訊號。此外，施打疫苗後24～48小時不建議喝酒，容易導致脫水、引發頭痛、肌肉或關節疼痛，這些都可能是疫苗副作用，若因宿醉錯過救治時間得不償失。

營養師高敏敏也提醒，接種後別食用容易引發身體發炎的「油炸重鹹」與「高糖食物」；此外，抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲，過量的酒精以及熬夜，都會削弱免疫系統都應避免。

10.打完疫苗不舒服可以吃止痛藥嗎？

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳建議，「必要時可吃普拿疼」以舒緩症狀，至於施打前吃普拿疼預防，在醫療上沒有這樣的建議，是否會影響疫苗效果，理論上抗發炎的藥物，的確可以減少發炎反應，但對疫苗效果是否有影響，並沒有相關實證資料。他認為「必要時再吃退燒普拿疼，沒必要就不要吃」。