先打AZ想混打有「1大困難」　趙少康：第二劑恐怕只剩AZ或國產

▲新北市長者打疫苗情形。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

不少民眾打過AZ疫苗後，希望可以改打其他疫苗，不過資深媒體人趙少康發文直言，指揮中心一直不肯鬆口給不給混打，主要是「根本沒有多餘的BNT和莫德納給打AZ的人打第二劑」，最後大家只剩AZ和國產選擇。

疫苗議題延燒到「混打」上，指揮中心對於外界「期盼混打」的要求，表示要再多點時間研議。對此，趙少康17日晚間發文寫道，「最近不少醫師鼓勵大家第一劑打AZ，理由是打AZ最有彈性，第二劑可以打AZ、BNT，甚至可以打莫德納或國產疫苗。理論上這樣說是沒錯，但指揮中心一直不肯鬆口，一方面是國內實驗的數據不夠，最主要理由恐怕是除了AZ和國產，根本沒有多餘的BNT和莫德納給打AZ的人打第二劑。」

趙少康分析，莫德納總共755萬劑（台灣自購505萬劑＋美國贈送250萬劑），目前抵台已有365萬劑，「因為第一劑打莫德納的人，第二劑只能打莫德納，所以扣除留給醫護、孕婦、機組員打的第二劑12萬劑，至少還要有353萬劑莫德納作為第二劑。也就是說，我國買的、但還沒有進來的390萬劑莫德納，根本沒有多少可以當作打AZ人的第二劑。」

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



趙少康指出，歐洲混打大多是第一劑打AZ、第二劑打BNT，我國共有1813萬劑AZ，「而我們BNT有鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑，但因為蔡政府硬要BNT改標籤，直到10月初才能有第一批BNT進來，又由於我們零下70度的冷鏈設備有限，一次最多只能處理300萬劑BNT」因此最先到的數百萬劑BNT可能給12-18歲少年先打（因為12-18歲只能打BNT）。

他質疑，「第一劑打AZ的人，可能至少要等到11、12月才輪得到打第二劑BNT，但到那時候，哪裡有什麼多餘的BNT可給他們打？」

▲之前有不少民眾搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



趙少康表示，第二劑除了AZ，應該只剩國產可以選，「我們共有1813萬劑AZ，卻只有1500萬劑BNT，打BNT的750萬人，兩劑都會要打BNT，哪有多的BNT給先打AZ的人？」因此他認為，第一劑打了AZ的人，第二劑恐怕只剩AZ或國產可以打，「我想這也是長庚醫院要實驗第一劑打AZ、第二劑打國產疫苗的原因。」除非，能買更多BNT或莫德納。