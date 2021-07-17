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微解封第一個週末！九份老街人潮曝光…監管員沿街喊「保持距離」

▲微解封第一個週末人潮（7/17）,碧潭吊橋,平溪十分瀑布,九份老街 。（圖／觀旅局提供）

▲微解封第一個週末人潮，九份老街監管員沿街喊「保持距離」，但根本沒什麼人 。（圖／觀旅局提供）

記者柯振中／綜合報導

台灣迎來首個微解封的週末，許多景點開始出現人潮。不過，九份老街與先前相比，依舊空蕩蕩，超過9成的店家沒有營業，甚至還有退租潮。對此，業者無奈說明，會發生這種狀況，與禁止用的關係相當大。

全台三級警戒微解封，確診人數進一步降低，不少民眾開始外出透氣，在遵守防疫規範的狀況下享受自由。不過，許多景點出現人潮，九份老街卻還是與三級警戒開始時相同，還是空蕩蕩的。

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雖然有人員沿路廣播，在老街遊玩時不要群聚，但根本沒什麼遊客，大部分的商店也幾乎深鎖。而九份的「悲情城市山道」以往遊客駱繹不絕，兩邊商店幾乎爆滿，如今也是什麼都沒開，也沒人來逛。

▼許多業者的營業額掛0。（圖／ETtoday資料照）

▲九份老街,九份老街7/4現況。（圖／記者彭懷玉攝）

對此，業者無奈感嘆，因為九份老街是山路，遊客攜家帶眷來逛，累了就進到店家休息，順便吃東西，但現在沒辦法內用，當然人就不來，業績已經不是掉幾成來算了，是直接掛0。

依據指揮中心消息，17日已經開始開放車內飲食，只要是同住家人，就可以一起在車內脫口罩、吃東西。不過，也有民眾認為，九份路途遙遠，車輛也難停，又有不少停車業者獅子大開口，喊出高額停車費，逛街的代價太大，根本就不想上去。

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