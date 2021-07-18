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屏東Villa被爆18人違規聚餐！知情人掀內幕　有「行政院官員」參加

▲客人餐廳群聚 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣政府接獲民眾檢舉，指稱牡丹鄉「牡丹灣villa」有民眾群聚、內用火鍋。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣政府14日接獲民眾檢舉，指稱一間位在牡丹鄉的飯店「牡丹灣villa」，13日晚間偷偷開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上的客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒，違反防疫規定。對此，有媒體接獲知情人士爆料，當晚參加聚會的人數約在14至18人，其中包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。

屏東縣政府表示，由於檢舉人相舉事證明確，交通旅遊處14日已派遣人員前往稽查，針對業者違反室內5人以上，室外10人以上聚會事實，目前已依法對飯店業者開罰，另外當晚參加聚會的客人，也在依據實聯制資料追查當中，一旦確定有違規事實將立刻開罰，至於名單因為「涉及個資」不能公布。

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根據《聯合新聞網》報導，一名知情人士爆料，屏東縣府稽查時，要求業者交出「實聯制」名單，發現參加聚會人數約有14至18人，其中包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。但也有相關人士出面解釋，指稱陳政聞當天只是帶妻小住宿，並未內用聚餐。

牡丹灣villa聚餐事件14日爆發後，15日就有媒體接獲匿名人士爆料，指稱有南部某重量級名人在內，不過第一時間沒有公開姓名。對於外界指控，牡丹灣villa發布道歉聲明，表示是員工處理的不周夠延，造成困擾向社會大眾道歉，承諾在疫情完全解封之前，仍會以最高標準落實防疫措施，但未曝光顧客個資。

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